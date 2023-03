Aulas estão normalizadas e segurança segue reforçada após crimes no distrito de Guarus, em Campos

Secretaria de Educação informou que a decisão de suspender as aulas na manhã de quarta (22), em duas unidades, ocorreu em acordo com os pais e responsáveis devido à preocupação com a violência. Policiamento seguiu reforçado nas unidades escolares de Guarus, em Campos

8º BPM/Divulgação

Nesta quinta-feira (23), as aulas do turno da manhã foram retomadas em duas escolas do distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e o policiamento seguiu reforçado após a ocorrência de três assassinatos na região.

A Secretaria Municipal de Educação explicou que, ainda na quarta-feira, após reunião e apoio da Polícia Militar, as aulas do turno da tarde no Ciep Carmem Sylvia Carneiro e Escola Municipal Branca Peçanha foram retomadas.

Nesta quinta, agentes e viaturas do 8º Batalhão da PM continuavam em frente às escolas do distrito. A polícia disse ainda que busca garantir a ordem e a segurança depois que, na quarta, houve disseminação de notícias falsas envolvendo atos de violência.

Agentes do 8º Batalhão da PM fazendo a segurança em frente à escola municipal do distrito de Guarus, em Campos

8º BPM/Divulgação

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação explicou as medidas que estão sendo tomadas.

“Na Escola Municipal Marechal Artur da Costa e Silva, foi identificado que uma fake news partiu de uma aluna da unidade, gerando preocupação entre outros estudantes do turno da manhã. Entretanto, a direção solicitou apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que orientaram e tranquilizaram os alunos, pais e profissionais, destacando que não existe motivo para pânico ou alarde. As aulas seguem no turno da tarde normalmente com apoio dos dois órgãos. A aluna em questão também foi orientada por uma equipe multiprofissional, a fim de evitar o aparecimento de novos casos de fake news na unidade”.

Para evitar prejuízos aos alunos, a secretaria disse ainda que “orientou as unidades a enviarem ofícios ao Departamento de Supervisão Escolar com as novas datas e a solicitar apoio das forças de segurança pública, sempre que necessário. As unidades desenvolvem, ainda, projetos educacionais sobre combate à violência e recebem apoio do projeto Ronda Escolar, da Guarda Civil Municipal”, disse.

Mata