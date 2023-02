Aulas ficam suspensas após morte de professora da rede municipal de Araguaína

Segundo a prefeitura, escolas voltam a abrir na terça-feira (7). Francisca das Chagas Paiva passou mal na recepção da Secretaria Municipal da Educação dias atrás e foi encaminhada a um hospital, onde ficou internada. Professora da rede municipal de Araguaína falece, rede municipal suspende aulas

As aulas na rede municipal de Araguaína foram suspensas, após a morte da professora Francisca das Chagas Paiva de Morais Andrade, de 47 anos, nessa sexta-feira (3). A prefeitura emitiu nota de pesar e informou que as escolas voltam a abrir na próxima terça-feira (7).

A prefeitura disse que a educadora passou mal no dia 23 de janeiro, quando estava na sede da Secretaria da Educação de Araguaína. Francisca foi ao local e participou de uma reunião, concluída de maneira amistosa, disse o município.

Na despedida, já na recepção, a professora passou mal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar atendimento no local. Ela foi encaminhada para um hospital, onde ficou internada, e não resistiu.

Professora Francisca das Chagas Paiva morreu em Araguaína

Divulgação

O município também destacou que elogios e reclamações podem ser relatados por servidores e pais de alunos à Ouvidoria da Educação pelo telefone 3411-5620 ou 99984-9152, pelo e-mail ouvidoria.semed@araguaina.to.gov.br ou presencialmente na Secretaria Municipal da Educação, localizada à Avenida Bernardo Sayão, nº 499, Entroncamento, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Natural de Uruçuí (PI), Francisca morava na cidade há mais de 10 anos e atuava como professora efetiva na Secretaria da Educação desde 2013. Em luto oficial e em memória da servidora, as aulas para os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) ficaram suspensas na sexta-feira e segunda, (6), para toda a rede ensino.

“Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus possa confortar a todos neste momento de dor”, finalizou o município.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa