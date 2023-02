Aulas na rede estadual de ensino começam nesta quinta-feira no RS

Cerca de 743 mil alunos voltaram às salas de aula de 2,3 mil escolas estaduais. O número de estudantes pode subir com novas matrículas que ainda podem ser feitas nas primeiras semanas. Alunos de escolas estaduais voltam às aulas no RS

Teve início nesta quinta-feira (23) o ano letivo nas 2,3 mil escolas estaduais do Rio Grande do Sul. São cerca de 743 mil alunos de volta às salas de aula, número que pode subir com novas matrículas que ainda podem ser feitas nas primeiras semanas.

O começo das aulas dá continuidade à implementação do novo ensino médio no estado. Alunos do segundo ano podem fazer escolhas para o currículo flexível, com trilhas que aprofundam assuntos de mais afinidades dos estudantes. Em 2022, foram os alunos do primeiro ano.

“Para esses novos componentes curriculares, a gente está fazendo uma formação específica com os professores. A gente vai disponibilizar material, vai disponibilizar conteúdo, tudo pelo no nosso portal Educação. Na verdade, são componentes curriculares que aprofundam as habilidades que já estavam previstas na formação geral básica”, explica a secretária adjunta de Educação do RS, Stefanie Eskereski.

Na Região Sul, cerca de 30 mil estudantes retomam as atividades. Em Passo Fundo, na região Norte, 39 escolas recebem cerca de 18 mil alunos. Na Fronteira Oeste, em Uruguaiana, 30 instituições recebem aproximadamente 10 mil jovens nos ensinos fundamental e médio.

Em Cruz Alta, na Região Noroeste do estado, foram 11 mil estudantes em 17 instituições. E mais de 19 mil alunos voltam às salas de aula em Caxias do Sul, na Serra.

Conforme a 8ª Coordenadoria de Educação, responsável por 97 escolas em 23 municípios no Centro do RS, 28 mil alunos retomam as aulas nesta quinta-feira (23), sendo 17 mil em Santa Maria.

Calendário escolar

O governo do RS divulgou o calendário escolar de 2023. O recesso escolar está programado para o período entre 19 e 30 de julho, e o segundo semestre ocorrerá de 31 de julho a 22 de dezembro.

23/2 – início do ano letivo

19 a 30/7 – recesso escolar

22/12 – encerramento do ano letivo

