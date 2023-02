Aulas na rede municipal de Educação começam nas 138 escolas de Ribeirão Preto, SP

De acordo com a prefeitura, são cerca de 48 mil estudantes matriculados para as atividades que vão desde o ensino infantil ao Educação de Jovens e Adultos. Unidades estão com AVCB. Sala de aula de escola municipal em Ribeirão Preto, SP

As aulas na rede municipal de Educação começam nesta segunda-feira (6) nas 138 escolas municipais de Ribeirão Preto (SP).

Segundo a prefeitura, são cerca de 48 mil estudantes matriculados.

A retomada das atividades vale para alunos do 1º ao 9º do ensinos fundamental, infantil, especial, profissionalizante e para Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a Secretaria da Educação, o planejamento do novo ano letivo começou a ser feito na quarta-feira (1º) pelos professores.

Ainda de acordo com a pasta, todas as escolas municipais agora contam com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A relação das instituições educacionais geridas pela Prefeitura de Ribeirão Preto é a seguinte:

31 escolas de ensino fundamental;

105 escolas de educação infantil;

Escola Municipal de Ensino Profissional Básico Dr. Celso Charuri;

Centro de Educação Especial Egydio Pedreschi.

