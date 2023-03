aulas-na-ufjf-retornam-na-segunda-feira-para-14-mil-alunos

Primeiro semestre letivo de 2023 vai até dia 18 de julho. Prefeitura de Juiz de Fora informou que remodelou horários dos coletivos que vão até o campus. Primeiro semestre letivo de 2023 na UFJF vai até 18 de julho

UFJF/Divulgação

Aproximadamente 14 mil estudantes são aguardados pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para o início das atividades do primeiro semestre letivo de 2023.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As aulas retornam na segunda-feira (13) nos campi de Juiz de Fora, Governador Valadares e no Ensino a Distância (EAD).

O calendário regular do semestre vai até 18 de julho. Em seguida, os estudantes entram de férias e retornam no dia 14 de agosto.

Alunos das graduações de fisioterapia, medicina, enfermagem, odontologia, jornalismo, farmácia e rádio, TV e internet, no campus Juiz de Fora, e de farmácia, medicina, nutrição e odontologia, de Governador Valadares, cumprem outros calendários de reposição, ainda referentes ao ano de 2022.

Matrícula dos aprovados no Sisu

Alguns dos novos alunos, aprovados pelo Sisu, ainda precisam concluir a fase de matrícula.

Segundo a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), os estudantes devem encaminhar a documentação exigida para a matrícula entre os dias 14 e 17 de março para, a partir daí, iniciar as aulas.

A matrícula fica “em análise” no Siga, e posteriormente o status será confirmado como deferido ou indeferido. A análise não impede o aluno de frequentar a instituição.

Outros períodos de matrícula, tanto para aprovados no Pism quanto para o Sisu, estão previstos a partir das novas reclassificações a serem publicadas no site da instituição

Transporte dos estudantes

Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, um novo horário será oferecido aos estudantes que moram na Zona Norte da cidade com destino ao Campus nos dias úteis.

LEIA TAMBÉM:

ENTENDA: Universidades discutem as mudanças no ensino com o uso do ChatGPT

DATAS: Calendário acadêmico 2023 da UFJF terá início no dia 13 de março em JF

O itinerário da linha 755 (Zona Norte/UFJF) também será estendido.

O trajeto Zona Norte/UFJF será: …,Rua Martins Barbosa, Av. Pedro Timponi até a Praça e retorna, Rua Henrique Dias, Av. Pedro Timponi, Rua Martins Barbosa,…

A Prefeitura também garante que todo o quadro de horário foi remodelado para evitar atrasos de chegada na UFJF, atendendo a solicitação dos usuários.

📲 Confira as últimas notícias do g1 Zona da Mata

📲 Acompanhe o g1 no Facebook e Instagram

VÍDEOS: veja tudo sobre a Zona da Mata e Campos das Vertentes

Vittorio Rienzo