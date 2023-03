Aulas são retomadas em São Sebastião duas semanas após temporal devastador

Cerca de 16 mil alunos retornaram às atividades escolares nesta segunda-feira (16). Até o fim de semana, as escolas estavam servindo de abrigo para as famílias atingidas pelas chuvas históricas. Aulas são retomadas em São Sebastião após famílias serem transferidas para hotéis

Divulgação/Prefeitura de São Sebastião

Duas semanas depois das chuvas históricas devastarem o Litoral Norte de São Paulo, as aulas foram retomadas em São Sebastião- cidade mais atingida – nesta segunda-feira (6) de manhã.

Até este final de semana, as escolas do município estavam servindo de abrigo às famílias que tiveram que deixar suas casas após a tragédia que matou 65 pessoas na região (64 em São Sebastião e uma em Ubatuba).

No sábado (4), a transferência de mais de mil desabrigados foram transferidos para hotéis e pousadas da Costa Sul da cidade foi concluída. A operação começou na última quarta-feira (1°) e a ideia é que as famílias atingidas fiquem na rede hoteleira por cerca de um mês (leia mais abaixo).

Deslizamento em São Sebastião

Amanda Perobelli/Reuters

Com as escolas livres, cerca de 16 mil alunos da rede municipal retornaram às atividades escolares. As unidades foram reorganizadas durante o fim de semana e apenas três ainda não estão disponíveis.

De acordo com a prefeitura, as unidades que ainda não podem ser utilizadas pelos estudantes são:

escola Nair Ribeiro de Almeida, de Juquehy

creche Sonho de Criança, da Vila Sahy

escola municipal de Maresias

A escola Nair Ribeiro teve a estrutura afetada pelo temporal vai precisar de obras para ser recuperada. Os 1.200 alunos dos ensinos fundamental I e II terão aulas on-line enquanto não puderem retornar.

Além dela, a escola de Maresias também precisará e obras – segundo a secretaria de educação, os 150 estudantes da unidade serão transferidos para outra escola.

Já em relação à creche, que também foi danificada pelas chuvas, a reforma será mais simples e a aula retornará na próxima segunda-feira (13).

Tragédia: Aulas são retomadas em São Sebastião após famílias serem transferidas para hotéis

Iuri Cunha/Prefeitura de São Sebastião

Ainda de acordo com a secretaria de educação da cidade, o transporte escolar passará nos hotéis em que os alunos atingidos estão sendo abrigados. Apesar disso, uma nova rota será mapeada em breve.

Para garantir os 200 dias letivos obrigatórios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a prefeitura precisou reorganizar o calendário escolar do município – com isso, uma semana do recesso de julho será usada.

Moradia

A Prefeitura de São Sebastião informou que atualmente há 923 desabrigados acolhidos em pousadas da Costa Sul e 152 em uma pousadas na região central. A ideia é que a estadia na rede hoteleira dure cerca de um mês.

Depois deste período, as famílias atingidas serão levadas para moradias populares em Bertioga, onde devem ficar por cerca de oito meses.

O terreno onde serão construídas as casas para parte dos moradores já passa por obras

Divulgação/PMSS

Enquanto isso, as novas casas que serão destinadas às vítimas estão em processo de construção. A prefeitura da cidade indicou oito áreas ao Governo de São Paulo onde ficarão as moradias:

Topolândia: duas áreas

Maresias: duas áreas

Barequeçaba: duas áreas

Vila Sahy

A previsão é que as obras comecem imediatamente e sejam concluídas em um prazo de 180 dias. A estimativa é que 600 casas sejam construídas.

