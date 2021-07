Arrivano aumenti di stipendio per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: esulta Alfredo Sepe della Fials Bologna.

Accolti i principali emendamenti della FIALS di Bologna al tavolo di contrattazione integrativa aziendale della USL. Dopo una strenua lotta durata mesi si sbloccano le progressioni economiche orizzontali e gli incarichi​. Lo riferisce Alfredo Sepe, segretario provinciale della Fials.

“Abbiamo presentato una serie di emendamenti di natura tecnica e contabile dopo una disamina specifica sulla capienza finanziaria dei fondi contrattuali, spiega Sepe, che darà la possibilità a circa il 45% degli aventi diritto di effettuare un Passaggio di Fascia, con l’accordo politico di far scorrere le graduatorie per tutti i lavoratori in pochi mesi​” – spiega Sepe.

Sepe si ritiene soddisfatto anche “per lo sblocco degli incarichi , molti professionisti aspettavano il cosiddetto Bando , bisogna dare prospettive di carriera e di crescita professionale ai lavoratori in Azienda, una buona organizzazione passa necessariamente attraverso un livello di competenze specifiche di natura organizzativa, gestionale e professionale dei ”quadri intermedi’ di coordinamento​”.

“Continueremo il nostro impegno al fianco dei nostri associati​” – conclude Sepe.