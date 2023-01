Aumento da tarifa de ônibus não será discutido por conselho municipal em janeiro, diz prefeitura de Natal

Empresas oficializaram pedido de reajuste de 24% em novembro de 2022 e, na semana passada, pediram inclusão do assunto na pauta da reunião do Conselho Municipal de Transporte, na próxima quinta (26). Transporte público em Natal; ônibus

O aumento da tarifa de ônibus de Natal não será discutido na reunião de janeiro do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade da capital potiguar, segundo informou a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal.

Entidades que representam empresas de ônibus e os permissionários de transporte alternativo solicitaram, na semana passada, a inclusão do aumento na pauta do Conselho marcada para a próxima quinta-feira (26).

Os empresários pedem reajuste de cerca de 24%, ampliando a tarifa dos atuais R$ 3,90 (R$ 4 para pagamento em dinheiro) para R$ 4,85. Eles alegam que o aumento cobriria a inflação de maio de 2019 a dezembro de 2022.

A Secretaria de Mobilidade Urbana do Município afirmou que, de fato recebeu do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn) e da Cooperativa do Transporte Opcional (Transcoop Natal) o pedido de inclusão da pauta de reajuste tarifário, mas ressaltou que este assunto não será tratado na próxima reunião do Conselho.

Ainda de acordo com a STTU, a pauta da reunião será a metodologia adotada para pagamento do subsídio do transporte das gratuidades das pessoas idosas – repassado pelo governo federal em 2022 aos municípios e que será pago às empresas.

O conselho municipal se reúne na última quinta-feira de cada mês, segundo a STTU.

A proposta de reajuste foi apresentada em novembro de 2022, com a expectativa do Seturn que o aumento do valor cobrado pela passagem ocorresse em janeiro de 2023. No entanto, na época, a secretária de Mobilidade Urbana, Daliana Bandeira, afirmou que não havia nenhum indicativo de aumento em janeiro.

O último aumento da tarifa de ônibus na capital potiguar foi em 2019, quando a passagem passou de R$ 3,65 para R$ 4.

Em 2020, a prefeitura chegou a aprovar e publicar no Diário Oficial um reajuste na tarifa para R$ 4,25, mas após pressão popular o prefeito Álvaro Dias recuou da decisão e manteve a tarifa de R$ 4.

