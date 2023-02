Aumento de número de vereadores em Ribeirão Preto, SP, é debatido em audiência pública

Discussão aberta à comunidade acontece nesta quarta-feira (15) na Câmara. Defendida por 14 parlamentares, mudança na Lei Orgânica prevê mais 5 cadeiras às atuais 22. Gasto extra pode ser de R$ 3,5 milhões. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP

A Câmara de Ribeirão Preto (SP) realiza, nesta quarta-feira (15), a primeira audiência pública sobre o projeto que pretende aumentar o número de vereadores na cidade.

A sessão, aberta a sugestões e dúvidas de moradores e organizações civis, acontece a partir das 18h30, no Plenário, que fica na Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 1200, Centro.

Defendida por 14 parlamentares, a mudança na Lei Orgânica prevê a inclusão de cinco cadeiras às atuais 22. Caso aprovada, a proposta pode ampliar em R$ 3,5 milhões os gastos da Casa, segundo levantamento feito pelo g1. (veja abaixo)

Depois de finalizado, o projeto deve ser encaminhado para votação na Câmara.

Justificativa

O aumento de 22 para 27 no número de cadeiras da Câmara é tema de uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município protocolada em 9 de dezembro de 2022.

No texto, os parlamentares apresentam como justificativa a prerrogativa dada pela Constituição Federal para que municípios com mais de 600 mil e menos de 750 mil habitantes possam ter até 27 vereadores.

Além disso, alegam que o aumento se enquadra à representatividade da cidade diante da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Diante da tramitação, mesmo antes da votação, entidades civis se manifestaram contra a iniciativa e encabeçam um movimento chamado “22 Bastam.”

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), uma dessas entidades, 96% de aproximadamente 2 mil entrevistados são contra a ampliação no quadro de parlamentares, aponta pesquisa divulgada em janeiro.

Quem são os autores?

O projeto de lei é assinado por 14 vereadores. São eles:

André Trindade

Brando Veiga

Coletivo Popular Judeti Zilli

Duda Hidalgo

França

Franco Ferro

Isaac Antunes

Jean Corauci

Matheus Moreno

Maurício Gasparini

Maurício Vila Abranches

Neto Delegado

Paulo Modas

Zerbinato

Aumento da folha

Levantamento feito em janeiro pela reportagem mostra que, se aprovada, a inclusão de mais cinco vereadores na Câmara de Ribeirão Preto deve representar um aumento anual de pelo menos R$ 3.522.258,00 para a folha de pagamento.

O valor estipulado leva em consideração os subsídios brutos pagos aos parlamentares e os salários, também brutos, dos assessores de gabinete, incluindo 13º e vale-alimentação e refeição.

Cada parlamentar ganha hoje, sem os descontos tributários e previdenciários, R$ 13.809,95 por mês, enquanto a remuneração mensal dos assessores varia entre R$ 6.529,60 e R$ 8.818,80, e os gastos com os vales estão em torno de R$ 1 mil por funcionário

Discussão é antiga

Um projeto semelhante chegou a ser aprovado pela Câmara de Ribeirão Preto há 12 anos, mas foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017 e, desde então, a Câmara segue com 22 parlamentares.

Tudo começou em dezembro de 2010, quando a Câmara aprovou o aumento de 20 para 27 vereadores com base nas mesmas prerrogativas agora citadas pelos parlamentares.

Dois anos depois, em 2012, no entanto, o Legislativo recuou da decisão e aprovou uma emenda fixando 22 cadeiras após pressão popular e um abaixo-assinado com 31 mil nomes.

O número foi base na formação do legislativo entre 2013 e 2016, porém um candidato a vereador do Partido Republicano Brasileiro (PRB), hoje Republicanos, moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) depois de ter sido um dos cinco parlamentares eleitos a não assumir devido à limitação nas vagas.

A alegação dele foi de que o período em que a Câmara estabeleceu as 22 cadeiras não permitia esse tipo de alteração. A ADI, contrária à redução de vereadores e a favor da manutenção das 27 cadeiras, foi aprovada por 14 magistrados do TJ e com efeito ex nunc, ou seja, válido a partir dela, sem retroagir.

Depois de dúvidas sobre a data correta para a aplicação, a decisão surtiu efeito a partir da eleição municipal referente à legislatura de 2017/2020, como aconteceu.

Ao entender que a Câmara deveria ter 22 vereadores, há seis anos, o STF argumentou que a emenda que garantiu o recuo de 27 para 22 ocorrido em 2012 tinha sido constitucional.

SERVIÇO

Audiência pública sobre aumento de vereadores em Ribeirão Preto

Quando: quarta-feira (15), a partir das 18h30

Onde: Câmara Municipal, na Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 1200, Centro

