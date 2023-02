aumento-do-iptu-gera-revolta-em-porto-ferreira;-morador-relata-alta-de-3.816%,-passando-de-r$-50-mil

Prefeitura alega mudanças na legislação para readequação do local dos imóveis e afirma que há possibilidade de correção de valor em alguns casos. Moradores de Porto Ferreira reclamam dos novos valores do IPTU

Moradores de Porto Ferreira (SP) reclamam de reajustes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O tributo de um morador, por exemplo, teve aumento de 3.816%, ultrapassando R$ 50 mil.

A prefeitura alega mudanças na legislação para readequação do local dos imóveis e afirma que há possibilidade de correção de valor em alguns casos. (veja abaixo posicionamento e como recorrer).

Reclamações

Moradores dos bairros Cuca Fresca e Estância Flávia se reuniram na cidade para protestar contra o aumento e pedir uma solução. Dos 25 mil imóveis do município, 800 sofreram alteração no valor do tributo.

Moradores protestam por conta do aumento do IPTU em Porto Ferreira

Nilson Porcel/EPTV

O engenheiro civil Fábio Oliveira pagava R$ 1.282,97 e agora terá que pagar R$ 50.249,40. “O prefeito mandou uma mensagem por escrito aos vereadores dizendo que não haveria aumento de tributos. [Tive] 3.800% de aumento”, disse.

Em 2022, o aposentado Sérgio Momesso pagou R$ 1.255,93 de IPTU e agora teria que pagar R$ 26.255,74 – aumento de mais de 2.000%.

“Nós não entendemos o que o prefeito quis fazer. Não tenho condição de pagar. Vai ficar como dívida ativa”, disse.

O valor do imposto da chácara do aposentado Sílvio dos Santos passou de R$ 706,79 para R$ 17.632,10.

“Me sinto revoltado e impotente porque sou aposentado, não tenho condições de pagar um absurdo desses. Se a prefeitura quiser comprar meu imóvel pelo valor que ela alega ser, eu estou vendendo pra ela”, desabafou.

A dona de casa Roselei Aparecida Teodoro de Lima não sabe como vai pagar o IPTU neste ano em Porto Ferreira

Nilson Porcel/EPTV

A dona de casa Roselei Aparecida Teodoro de Lima não sabe o que vai fazer pra pagar o IPTU, que veio 3 vezes mais caro do que de costume.

“Principalmente porque eu tenho um filho especial e depende de frauda, medicação. E agora? Eu vou deixar de dar fraude e medicação para o meu filho para pagar o IPTU”, relatou.

Lei municipal motivou reajustes

O secretário adjunto da Fazenda, Marcel Henrique Baso, disse que isso aconteceu por dois motivos: alteração no valor da área construída e readequação do local onde os imóveis estão localizados.

O IPTU teve uma alteração este ano por causa de uma lei municipal, aprovada em 2021. Antes, os imóveis com edificação, independente da área construída, eram tributados em 1%. Agora, o imposto varia de 1 a 2,5%. “Quanto maior a área construída menor é a alíquota”, disse o secretário.

O secretário adjunto da Fazenda de Porto Ferreira, Marcel Henrique Baso

Nilson Porcel/EPTV

O secretário explicou que, na prática, isso significa o reenquadramento do local onde os imóveis estão.

“Como exemplo, Temos imóveis que estavam no setor 64, que eram imóveis de beira de rio e que já fazem parte do Centro. Ele está pagando o valor de metro quadrado de acordo com o valor do Centro”, afirmou.

Pedido de correção do valor

Caso o imóvel tenha sofrido algum tipo de depreciação, o morador pode pedir a correção do valor.

“Como, por exemplo, imóvel sem asfalto, imóvel com área de preservação ambiental, imóvel com área alagada. O contribuinte pode a partir desta sexta (17), que a lei já vai ser promulgada, apresentar documentação probatória, eventualmente com laudo do engenheiro, requerendo a aplicação dos fatores”, afirmou Baso.

