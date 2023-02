aumento-dos-casos-de-dengue-coloca-cidades-em-alerta-no-centro-oeste-paulista

Em Bauru, já são mais de 60 casos registrados nesse ano e em Ourinhos, apesar de terem sido confirmados apenas 8 casos o número é 4 vezes maior que o registrado no mesmo período em 2022. Servidor público vistoria residência em busca de foco do aesdes em Ourinhos (SP)

O crescente número de casos de dengue registrados desde o começo do ano em cidades do centro-oeste paulista, como Ourinhos, Bauru e Marília (SP), já preocupa as autoridades e exige medidas de contenção da doença.

Até esta quinta-feira (2), em Ourinhos, já são oito casos da doença, quatro vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. A cidade está oficialmente em alerta para o número de ocorrências.

“Só nos meses de novembro e dezembro, foram identificados mais de 900 focos do mosquito”, informou a Vigilância Epidemiológica de Ourinhos.

“É importante salientar que além do trabalho dos agentes de endemias, que visitam as casas e orientam os moradores, é de suma importância que a população também faça sua parte realizando simples ações como conservar o quintal sempre limpo, evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de plantas, manter caixa d’água sempre fechada e realizar limpeza periódica, vedar poços e cisternas, descartar lixo de forma adequada”, disse o órgão.

Outras cidades

Em Marília já são 21 casos confirmados de dengue, ante apenas um no ano anterior. A cidade também já registrou um caso de chikungunya.

Devido aos números, uma nova frente de trabalho para a erradicação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, foi adotada no último final de semana em Marília.

Foram executadas forças-tarefas nas zonas norte e sul da cidade. A administração disse que mobilizou cerca de 60 agentes comunitários de saúde, agentes de controle de zoonoses e agentes de controle de endemias.

Em Bauru, 2022 já computa 66 casos autóctones de dengue e há 10 casos suspeitos em investigação. Para comparação, em janeiro do ano passado, a Secretaria de Saúde informou que foram registrados 15 casos de dengue.

“A Secretaria de Saúde continua com ações de orientação aos moradores, eliminação de criadouros e a nebulização em áreas com casos positivos. A Prefeitura de Bauru pede a colaboração da população para eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos Ecopontos, e ainda verificar sempre os vasos de plantas, calhas, caixas d’água, ralos, e manter quintais, calçadas e terrenos limpos”, informou o poder público municipal.

