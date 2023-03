“Valditara proclama lo stanziamento di 300 milioni per gli stipendi del personale scolastico, ma sono passati quasi tre mesi dallo stanziamento di quelle risorse e parliamo di aumenti mensili che visti i rincari al carrello e in bolletta daranno ben poco ossigeno ai prof italiani, che restano i meno pagati in Europa”.

L’articolo Aumento stipendi docenti e Ata, Amato (M5S): “Bisogna fare di più. I nostri lavoratori fra i meno pagati d’Europa” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

pappa2200