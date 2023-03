aumento-stipendio-docenti-e-ata,-naddeo-(aran)-soddisfatto:-“adesso-chiudere-il-contratto.-prossima-riunione-il-23-marzo”

“Plauso per la firma dei ministri dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e, per la Pa, Paolo Zangrillo, all’atto di indirizzo integrativo, che permette di completare con ulteriori risorse aggiuntive la parte economica del Ccnl 2019-21 per il comparto Istruzione e Ricerca e accelerare così la trattativa per chiudere il contratto. La prossima riunione all’Aran con le confederazioni e le organizzazioni sindacali è fissata al 23 marzo”.

