aurora-ramazzotti-distrugge-tomaso-trussardi:-“finalmente-l’ha-lasciato,-ecco-cosa-mi-faceva”.-il-retroscena-choc

Aurora Ramazzotti interviene sul gossip che impazza riguarda la separazione di sua madre, Michelle Hunziker, da Tomaso Trussardi e non ha rinunciato ad esprimere il proprio parere, anche molto severo. Aurora è nata dal primo matrimonio della Hunziker con Eros Ramazzotti. Giá da tempo era nell’aria la separazione della presentatrice dal rampollo di casa Trussardi, dato che lei non usciva più con l’autista del marito, ma aveva iniziato a muoversi in taxi.

Ancora non si conoscono i motivi della separazione; c’è chi parla di una crisi lavorativa di Tomaso, originata dalla pandemia, chi, invece, fa allusioni al rapporto di Michelle Hunziker con la suocera, non proprio entusiasta di avere per nuora un personaggio del mondo dello spettacolo. In realtà, i motivi profondi della rottura, non sono stati resi noti dai diretti interessati, anche per salvaguardare la serenità delle figlie, compresa Aurora.

Ritornando proprio ad Aurora Ramazzotti,pare che i rapporti tra i due già fossero incrinati da tempo. Addirittura pare che Tomaso Trussardi non sia stato invitato in occasione del compleanno della ragazza e che il fidanzato di quest’ultima, avrebbe dovuto iniziare a lavorare per i Trussardi, progetto poi caduto nel nulla. Lo stesso ex marito della Hunziker ha dichiarato di non essere mai andato molto d’accordo con la figlia di Eros al contrario del fidanzato con cui si reputa amico.

Aurora Ramazzotti: ecco cosa ne pensa della separazione di sua madre Michelle da Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti, che in diverse occasioni ha manifestato un profondo affetto nei confronti di sua madre Michelle, si è lasciata andare ad un piccolo sfogo con i suoi amici, stando a quanto riportato dal settimanale Chi. ”Non potevo più vedere mia madre soffrire…Questa è stata la scelta più giusta…”, ha commentato con saggezza la giovane donna, ritenendo giusta la separazione dal padre delle sue sorelline.

Anche se non sono ben chiari i motivi della separazione, dalle parole di Aurora si evince uno stato d’animo non proprio idilliaco della showgirl, sorpresa anche dai paparazzi a fare una vacanza solo in compagnia delle figlie, senza il papà Tomaso. Indubbiamente, la bionda presentatrice ha puntato molto sul rapporto con Trussardi, pensando ad un certo punto anche di ampliare la famiglia, intento poi accantonato definitivamente.

I fan della coppia avrebbero voluto un seguito della storia d’amore, ma non bisogna dimenticare che anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono fatti di carne ed ossa, dunque hanno tutto il diritto di decidere cosa sia meglio per loro, anelando, come tutti, alla vera felicità. In tutto questo ora Aurora è vicina alla mamma e sicuramente sarà sempre dalla sua parte.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Aurora Ramazzotti distrugge Tomaso Trussardi: “Finalmente l’ha lasciato, ecco cosa mi faceva”. Il retroscena choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.