Aurora Ramazzotti è incinta: Ecco come l’hanno presa Michelle ed Eros, reazione inaspettata

Dopo vari gossip e chiacchiericci, non c’è alcun dubbio, Aurora Ramazzotti è incinta. Solo qualche settimana fa era stata avvistata, dai paparazzi del settimanale Chi, con la mamma Michelle in una farmacia in Sardegna. I paparazzi riuscirono a capire che il motivo era l’acquisto di un test di gravidanza ma arieggiava ancora il mistero per chi delle due fosse. Questo perché fino a pochi giorni fa la Hunziker era legata sentimentalmente a Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello.

I due spesso sono stati avvistati e fotografati insieme in atteggiamenti molto intimi. La loro storia sembrava essere una cosa seria tanto che Michelle aveva trascorso dei giorni in vacanza sia con lui che con la figlia Aurora. Ma, pochissimi giorni fa è arrivata la notizia circa la fine della frequentazione tra i due e a voler chiudere improvvisamente è stato proprio Angiolini che, stando a quanto riportato, è scomparso da un giorno all’altro. La Hunziker, senza dubbio, è rimasta di stucco ma si è detta pronta ad andare avanti affermando che si è trattata di un’ennesima esperienza.

Ad oggi, però, in casa Hunziker-Ramazzotti c’è aria di festa e non c’è tempo per pensare alle cose brutte. Aurora, la figlia unica di Michelle ed Eros aspetta un bimbo dal compagno Goffredo Cerza. A darne la notizia è stato proprio il settimanale Chi e il numero dello scoop uscirà il 31 agosto. La coppia è legata da un amore profondo da ben 5 anni e, nonostante la giovane età, sono felicissimi. Goffredo e Aurora hanno rispettivamente 26 e 25 anni e sono molto indipendenti già da diversi anni.

Lui è laureato in ingegneria a Londra e lavora come marketing manager e business analyst a Milano dove, alcuni anni fa, si è trasferito per stare più vicino alla sua compagna. Lei è una blogger e lavora anche in televisione. Dunque, insieme hanno una solida base per metter su famiglia. Il loro bambino nascerà a gennaio e Michelle ed Eros Ramazzotti saranno dei nonni super. Inoltre, proprio loro, stando a quando dichiarato da Chi, hanno confidato “agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”.

In più, un'altra cosa stupenda è che sia Eros che Michelle hanno un bellissimo rapporto con Goffredo, come spesso è stato testimoniato da loro sui social. A rendere tutto ancora più magico è anche il fatto che gli ex coniugi Ramazzotti si siano ritrovati da un po' di tempo tanto che i fan sperano vivamente in un ritorno di fiamma. Sarà questo il momento giusto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

