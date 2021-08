aurora-ramazzotti-e-paola-di-benedetto-in-vacanza:-disavventura-alla-partenza

Aurora Ramazzotti, vacanze con Paola Di Benedetto tra gag e battuta: “Il sole mi rimbalza”

Aurora Ramazzotti dopo aver lavorato insieme ad Alvin per il nuovo programma che andrà in onda su Italia 1 a settembre, si gode le vacanze con un gruppo di amiche. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è concessa una vacanza di sole donne con, tra le altre, anche l’ex Madre Natura e vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto. Le due sui loro profili social condividono tutti i vari momenti della loro vacanza tra cui anche gag e battute. Nelle scorse ore, infatti, Aurora Ramazzotti scherzando sul fatto che non riesce ad abbronzarsi e prendendosi simpaticamente in giro per questo ha rivelato:

“Giorno tre a farmi rimbalzare la luce solare addosso.”

Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti insieme ad Ibiza, disavventura alla partenza per le due amiche

La vacanza di Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto non è iniziata nei migliori dei modi. Le due amiche infatti hanno avuto una piccola disavventura durante il volo, giungendo a destinazione con parecchie ore di ritardo. Una volta arrivate la figlia di Michelle Hunziker e l’ex gieffina hanno immortalato su Instagram le loro vacanze ma Aurora Ramazzotti (reduce da una confessione sui fratelli) ha avuto un altro contrattempo che lei stessa ha raccontato nelle sue stories. “Terzo giorno di vacanza, tutto meraviglioso, ma non capivo come mai negli ultimi giorni mi rodesse sempre il c*** più del solito” ha premesso la conduttrice aggiungendo:

“Oggi l’ho capito, mi sono venute le mestruazioni con sette giorni di anticipo. Grazie, a posto…”

Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto in vacanza: amicizia che dura da anni

Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto, dunque, si godono le vacanze ad Ibiza documentandole in modo simpatico ed ironico sui social. Le due si conoscono da anni e la Ramazzotti, quando l’amica ha partecipato al GF Vip, l’ha supportata sui social.

L’articolo Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto in vacanza: disavventura alla partenza sembra essere il primo su LaNostraTv.