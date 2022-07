aurora-ramazzotti-fa-un-appello-dopo-l’ennesima-bufala:-“aiutatemi!”

La nota influencer sconvolta da una falsa notizia su di lei: la sua reazione

La nota e giovane influencer Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore è rimasta sconvolta dopo aver letto una falsa notizia su di lei, precisamente su una sua malattia. La figlia di Michelle Hunziker per fortuna ha reagito in maniera ironica facendo però un appello, visto che in uno dei suoi video ha affermato: “Aiutatemi amici”.



La richiesta della figlia di Michelle Hunziker ai suoi fan: “Grattatevi per me”

Capita spesso sul web di vedere circolare fake news sui personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, e nella giornata di oggi a notare un articolo non vero sul suo conto è stata Aurora Ramazzotti. La nota influencer non è rimasta indifferente, dopo essersi trovata a leggere un titolo imbarazzante scritto senza ombra di dubbio per invitare i fan ad aprire l’articolo ovvero il seguente: “Il tragico annuncio, sconvolge l’Italia intera: cos’è la sua malattia”. A richiamare l’attenzione degli utenti della rete è anche il titolone: “Sono malata” scritto in una sua fotografia. La giovane conduttrice per iniziare ha cercato di mantenere la calma, visto che si è rivolta ai suoi follower dicendogli: “Sapete che non vi chiedo mai niente e questa cosa è grattatevi per me sulla fiducia. Compito di oggi datevi una sana grattata”.

A questo punto dopo aver spiegato la ragione della sua richiesta, si è lamentata facendo capire di essere stufa di vedere notizie false: “E poi tu dirai ma che cacch** te ne frega, tutti i giorni escono queste cose, sono click bait lo sappiamo tutti”. Sempre mostrandosi in accapatoio e con i capelli ancora bagnati, la 25enne ha inserito questa didascalia: “Sorvoliamo momentaneamente la mia t**** sinistra scorticata dalle grattate che le ho tirato negli ultimi anni”. Infine ha concluso: “Ok devo stare così perchè le p***e non le ho, il problema vero fondamentalmente è che poi la gente gioisce sui co*l*o**, se mi vede che tutti i giorni ho qualcosa di nuovo gli sto ancora di più sui co**io**”.

Aurora Ramazzotti, lo sfogo dopo un malore improvviso: “Sono quasi svenuta”

Intanto nelle scorse ore la giovane influencer ha condiviso uno scatto che la ritrae con la madre e si è lasciata andare a una lamentela ironica, che senza ombra di dubbio non è sfuggita ai suoi fan: “Boh mia madre sembra mia figlia ok”. Di recente invece la figlia di Eros Ramazzotti dopo aver fatto i conti con un malore improvviso si è sfogata con queste parole: “Ieri sera io e le mie amiche siamo andate sui Navigli. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta“.

