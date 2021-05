aurora-ramazzotti-ha-sconfitto-l’acne,-il-dolce-commento-del-fidanzato-goffredo-cerza

Aurora Ramazzotti è diventata dalla scorsa estate la paladina di quella che, in senso ampio, possiamo chiamare body positivity, ovvero la capacità di accettare il proprio corpo e il proprio aspetto senza condizionamenti, imparando ad accogliere tanto i pregi quanto i difetti. Una riflessione maturata nel tempo e resa pubblica con uno scatto in cui si mostrava senza filtri e con i segni dell’acne sul volto. Adesso, proprio l’acne che tanto l’aveva fatta soffrire in passato, dopo un lungo percorso è scomparso dal suo volto e su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker racconta le sue emozioni e le sue nuove consapevolezze. A supportarla, in questo lungo cammino, c’è sempre stato Goffredo Cerza, il suo fidanzato che, infatti, non ha esitato a commentare.

Il percorso di Aurora Ramazzotti

Nello scatto Aurora mostra il suo viso levigato, senza i segni dell’acne con cui ha tanto combattuto. Il rapporto con la sua pelle, come spiega lei stessa, è sempre stato causa di insicurezza e di conflitti con sé stessa, alla continua ricerca di una soluzione, poi, qualcosa è cambiato: “È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne. Si, insomma, l’ultimo percorso che mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via. Prima di iniziarlo avevo provato di tutto. Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze”. L’ultimo tentativo è quello che poi è andato a buon fine, quello che le ha permesso di diventare la portavoce di un messaggio importante, che riguarda l’accettazione di sé, a prescindere dal proprio aspetto e dagli inestetismi presenti:

La causa non mi interessava più trovarla. Mi sono abbandonata alle mani di una persona che, a pelle (ironia della sorte?) mi ispirava fiducia. Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio. Tanto che ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla […] sarà lei a farci capire quando sta bene o male. Basta saperla ascoltare e accettarla per quello che è. E soprattutto, anche se è difficile, non mollare mai il colpo perché un giorno, come me oggi, ti fermerai a pensare al percorso e ti verrà da sorridere.

Il commento di Goffredo Cerza

Ancora una volta, Aurora Ramazzotti, condivide con i suoi fan le sue considerazioni su una tematica importante e significativa per molti, non solo tra gli adolescenti, che non vivono serenamente l’idea di doversi rapportare con un mondo che richiede una perfezione irraggiungibile. Il sostegno del fidanzato, Goffredo Cerza, è stato senza dubbio fondamentale, dal momento che in ogni occasione lui le ha sempre ribadito quello che, poi, ha anche scritto in un commento lasciato sotto allo scatto pubblicato dalla 24enne, scrivendo: “Sempre stata bellissima”, a dimostrazione del fatto che l’amore non ha bisogno di una finta e ricercata perfezione.