Aurora Ramazzotti, il decolleté è lievitato all’improvviso: fan senza fiato

L’ultimo post di Aurora Ramazzotti mette in mostra un decolleté più prosperoso del solito: i fan rimangono senza parole.

Non dev’essere stato facile per Aurora Ramazzotti crescere in mezzo ai riflettori. La ragazza è figlia di una delle showgirl più amate d’Italia e di uno dei cantanti di maggiore successo degli ultimi anni. Si può dire che sia cresciuta tra set, studi televisivi e palcoscenici e non abbia praticamente mai potuto avere una vita privata. Basti pensare che le prime foto sulle copertine dei giornali scandalistici sono giunte quando ancora era soltanto una bambina.

La decisione di provare una carriera nel mondo dello spettacolo è stato un atto di coraggio da parte di Aurora. Sapeva che una simile scelta l’avrebbe esposta alla diffidenza e alle critiche del pubblico, tra chi l’accusava di essere raccomandata e chi la insultava senza una ragione. Ci sono stati anni complicati, in cui è stata presa di mira dagli hater ed in cui ha ricevuto persino minacce di morte. Nonostante queste traversie la piccola Ramazzotti è riuscita ad emergere prima sui social e successivamente anche in televisione.

Aurora Ramazzotti il seno lievita all’improvviso ed i fan approvano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Instagram è il suo palcoscenico prediletto, sulla sua pagina (seguita da 2 milioni di persone) Aurora mette in mostra sia alcuni aspetti della vita privata che alcuni scatti professionali. Non di rado regala qualche video simpatico ai fan, in cui si prende in giro con molta ironia, oppure in cui minimizza le critiche. Proprio come mamma Michelle ama sdrammatizzare e ironizzare, ma quando serve sa essere seria e condividere messaggi importanti.

Leggi anche ->Aurora Ramazzotti, il regalo (costosissimo) che le ha fatto Tommaso Zorzi prima del litigio

Il suo ultimo post è ironico, in questo si mostra con pose da femme fatale e con il decolleté in primo piano. Accanto agli scatti si legge: “Nessun trucco miracolosamente venuto bene dovrà mai essere sprecato”. Il riferimento è chiaramente al seno, che appare molto più voluminoso di quanto non sia nelle altre foto. Per essere maggiormente chiara, Aurora aggiunge una postilla: “Ps: non sono io, è il push-up”.

Leggi anche ->“Aspetto un bambino”, Aurora Ramazzotti incontenibile sui social | Il video esilarante diventa virale

The post Aurora Ramazzotti, il decolleté è lievitato all’improvviso: fan senza fiato appeared first on Solonotizie24.