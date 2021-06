aurora-ramazzotti,-il-dramma:-“mi-davano-dello-scorfano,-crisi-isteriche-e-disturbi-alimentari”

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti nel mirino degli haters

Essere figli di od essere famosi non sempre ha i suoi privilegi. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti, unica figlia dell’ex coppia composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La ragazza che nell’ultima stagione televisiva l’abbiamo vista come inviata a Le Iene Show da quando è nata è sempre criticata per il suo aspetto fisico, paragonandola alla madre, ma anche perché secondo tanti è raccomandata dai genitori.

In poche parole gli occhi sono sempre puntati sulla giovane influencer. E nel corso della sua vita, soprattutto agli inizi del suo essere famosa e popolare, ha dovuto incassare una serie di insulti, sfregi, minacce e provocazioni gratuite.

Le feroci critiche ricevute negli anni

Di quello che ha dovuto sopportare in questi anni Aurora Ramazzotti ne ha parlato recentemente in una intervista rilasciata al magazine Vanity Fair Italia. In quell’occasione la primogenita di Michelle Hunziker ha spiegato: “Mi davano dello scorfano, ho avuto crisi isteriche e disturbi alimentari”.

Oggi la ragazza ha 24 anni e ha detto di compreso come trasformare le critiche in messaggi di positività. “Adoro i movimenti di body positivity che sono nati in questi anni proprio perché ammiro le persone che sono in grado di accettarsi per quello che sono. Ancora oggi io non posso dire di avere questa fortuna e consapevolezza così grande perché sono cresciuta circondata da tante cattiverie, persone che mi hanno detto cose bruttissime”, ha dichiarato la iena.

Aurora Ramazzotti parla del suo aspetto fisico

Intervistata da Vanity Fair Italia, Aurora Ramazzotti ha arricchito il suo racconto dicendo anche: “Tutti i giorni combatto per sradicare questi condizionamenti da dentro di me, ma devo fare piccoli passi per arrivare al punto di dire chi se ne frega, l’importante è valorizzare la salute e stare bene nel proprio corpo piuttosto che vedersi perfetti”. L’influencer è una ragazza che di certo non si nasconde dietro ad un dito, infatti sui suoi canali social parla senza timidezze tipo l’acne o dei primi capelli bianchi.

“Fino a poco prima ero quella che i brufoli li toglieva con Facetune. Ho fatto di tutto per riconoscermi in un modello che ormai non è neanche più bello: ho sollevato gli zigomi, schiarito le occhiaie, snellito la figura, mi piallavo. Oggi, per fortuna, ci piace più vedere una cosa autentica e vera. Ma non è facile svoltare, soprattutto per chi come me è cresciuta bersagliata da cattiverie da parte di tutti. Quel giorno ho capito che non volevo più modificare nulla, al massimo la luce delle foto. Ora non uso neanche più i filtri di luce, vado sempre più verso l’autenticità”, ha concluso la ragazza.