aurora-ramazzotti,-la-dolorosa-confessione-sul-passato:-il-triste-racconto

Ormai ne ha fatta una battaglia quasi personale: Aurora Ramazzotti contro chi usa il corpo come un mezzo per usare violenza agli altri.

Oggi va di moda chiamarlo bodyshaming, ma è una roba antichissima: prendere in giro qualcuno per un suo difetto fisico, o magari per qualcosa che nemmeno si potrebbe definire “difetto”, e renderlo lo zimbello del gruppo.

Ma non basta: il bullismo di chi si comporta così non si limita a prendere in giro la vittima. Può arrivare a conseguenze gravissime, come disturbi alimentari, e sfociare perfino in un suicidio.

Ecco perché è importante alzare la voce contro queste cose. Aurora Ramazzotti lo fa spesso, ed ha voluto raccontare qualcosa che la riguarda di persona.

Aurora confida: “Mia madre mi ha aiutata…”

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, Aurora ha confidato di essere stata lei stessa vittima di bullismo legato al bodyshaming.

Soffrivo tanto perché le persone avevano capito quelli che potevano esserli miei punti deboli. Mi dicevano che ero grassa, che avevo la cellulite o la faccia da scorfano. Che ero brutta.

Per una ragazza, le accuse sono sempre le stesse, e terribili. Il peso, la bruttezza, la cellulite: quasi fossero “colpe” da espiare.

Aurora ha trascorso periodi molto negativi, specie in concomitanza con l’arrivo dei social. Buffo a dirsi, considerando che sui social ci ha poi costruito una carriera, ma dato che le foto pubblicate avevano una grande risonanza ecco che piovevano i commenti, spesso cattivi.

Proprio questa tensione ha portato Aurora a soffrire di problemi alimentari, che ha affrontato grazie all’aiuto di sua madre Michelle Hunziker

Fortunatamente la mia famiglia è sempre stata molto presente. Mia madre mi ha aiutata.

Poi, dopo tanta sofferenza, Aurora ha reagito ed ha iniziato a cambiare stile di vita. Sport, alimentazione sana ed anche un’attitudine diversa ad approcciarsi alle critiche.

Eppure, nonostante ora sia più matura e affronti molto meglio la vita “social”, le critiche non sono finite. Ancora adesso Aurora riceve critiche crudeli, che l’accusano di essere un “mostro”.