aurora-ramazzotti-l’ha-svelato-solo-adesso:-la-confessione-sulla-sua-famiglia

Aurora Ramazzotti, confessione sulla sua famiglia: “Vi svelo il rapporto con i miei fratelli”

Attivissima sui social Aurora Ramazzotti spesso condivide foto e video con la madre Michelle Hunziker mentre le foto con il padre Eros Ramazzotti sono più rare e per questo qualcuno ha ipotizzato che forse i rapporti con il genitore e soprattutto con i fratellini paterni non sia idilliaco. Ma è realmente così? Assolutamente no, Aurora Ramazzotti infatti ha spento le malelingue rivelando una volta per tutte com’è il rapporto con i fratelli minori Gabriella e Gabrio Tullio, di 10 e 6 anni, e spiegando anche il motivo perché non compare insieme a loro sui social. L’influencer e conduttrice ha ammesso:

“I miei fratelli sono tutto per me. Se non li vedete è perché voglio tutelarli finché non saranno grandi abbastanza per decidere autonomamente.”

Alvin e Aurora Ramazzotti conducono Mistery Land, lei anticipa: “Veramente bellissimo”

Oltre ha sbilanciarsi sulla sua vita privata facendo una confessione inedita sui suoi fratelli, Aurora Ramazzotti ha svelato anche i suoi prossimi impegni professionali. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, condurrà un nuovo programma insieme ad Alvin nella prossima stagione televisiva su Italia1 e su questo ha anticipato:

“Si tratta di un nuovo programma Mistery Land con Alvin è veramente fichissimo e come si può dedurre dal titolo si parla di misteri. Andrà in onda a settembre ma non so ancora la data precisa.”

Mistery Land condotto da Alvin ed Aurora Ramazzotti è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti televisivi Mediaset andrà in onda in autunno su Italia1 ma non si sa ancora la data precisa.

Aurora Ramazzotti fa delle anticipazioni su Mistery Land e annuncia: “Si parte!”

Di recente Aurora Ramazzotti aveva rivelato un retroscena sulla morte di Pino Daniele, oggi invece ha fatto una confessione privata e fornito delle anticipazioni su Mistery Land dicendosi pronta e carica per questa nuova esperienza.

