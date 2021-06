aurora-ramazzotti-si-sfoga:-“incinta?-cose-mai-uscite-dalla-mia-bocca”

Aurora Ramazzotti smentisce di essere incinta: “Virgolettato mai uscito dalla mia bocca”

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha voluto smentire una fake news che gira sul suo conto. Nel dettaglio, infatti, l’influencer e volto noto televisivo ha ripostato alcune Instagram stories riprendendo degli articoli su una sua presunta gravidanza, addirittura con il virgolettato a lei attribuito: “Aspetto un bambino”. Ed Aurora Ramazzotti, quindi, è intervenuta per smentire di essere incinta con un piccolo sfogo:

“Ma poi la smettono di virgolettare cose mai uscite dalla mia bocca?”

Aurora Ramazzotti ironizza sulla fake news: “Farò una gravidanza segreta”

Sempre attraverso le sue Instagram stories Aurora Ramazzotti dopo aver smentito, per l’ennesima volta di essere incinta, ha ironizzato sulla fake-news della sua dolce attesa aggiungendo:

“Farò una gravidanza segreta come Kylie Jenner.”

Insomma la giovane influencer ed il suo fidanzato Goffredo Cerza non aspettano nessun bambino, al di là delle notizie che stanno circolando in rete. Dunque Eros Ramazzotti e soprattutto Michelle Hunziker che di recente si è commossa pensando a quando diventerà nonna per il momento non avranno nessun nipotino. Aurora Ramazzotti, inoltre, da tempo è impegnata a lanciare messaggi sul body positivity e di recente in un’intervista ha rivelato quanto in passato le offese e le critiche l’abbiano segnata.

Aurora Ramazzotti, rivelazione sul padre Eros: “In famiglia siamo aperti di mente”

Aurora Ramazzotti, infine, non è la prima volta che finisce al centro delle critiche. Di recente infatti sempre sui social è stata criticata per i suoi contenuti postati su Instagram e per questo è stato tirato in mezzo il padre, il cantante Eros Ramazzotti. Ebbene la giovane a tali offese e illazioni ha risposto chiudendo il discorso: “Diciamo che siamo sempre stati molto aperti di mente in famiglia, papà si fa grandi risate con la Rubrichetta!”