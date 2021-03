aurora-ramazzotti-spaventa-i-fan:-“ho-una-brutta-notizia-da-darvi”

Aurora Ramazzotti, gag sui social che spaventa i fan: “Ho una brutta notizia da darvi”

Aurora Ramazzotti è nota soprattutto per essere la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ma, in questi ultimi anni, ha iniziato ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo prima nel daily di X-Factor ed adesso come iena nell’omonimo programma di Italia1. Tuttavia la giovane è anche molto attiva sui social dove ha un nutrito seguito di follower. E nelle scorse ore con una gag ha spaventato i suoi tanti fan annunciando:

“Ho una brutta notizia da darvi”

salvo poi spiegare meglio in cosa consiste questa brutta notizia, ovvero il fatto che la sua rubrica su Instagram, prevista per domani, non può più farla.

Aurora Ramazzotti annuncia sui social: “Domani niente rubrica”

Nel dettaglio, nelle scorse ore Aurora Ramazzotti (che di recente ha rivelato un retroscena sulla madre Michelle Hunziker) ha annunciato sui social:

“Ho una brutta notizia da darvi, domani niente rubrica perché devo lavorare ma poi la recuperiamo.”

Aurora Ramazzotti vanta un profilo Instagram di 2 milioni di follower in cui è molto attiva. La ragazza, infatti, oltre ad utilizzare il suo profilo per sensibilizzare su tematiche importanti come il body positive e l’accettazione delle proprie imperfezioni, spesso posta contenuti divertenti e ironici come appunto la rubrica in questione in cui risponde alle domande dei suoi follower anche quelle più impertinenti.

Le Iene, Aurora Ramazzotti entra nel cast fisso: “Sempre voluto farlo”

In tv, invece, Aurora Ramazzotti da alcune settimane è entrata a far parte del cast fisso de Le Iene. Sul ingresso nel programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, in un’intervista Vanity Fair ha rivelato: “Mi è arrivata una telefonata, è successo tutto molto velocemente senza che avessi modo di realizzarlo e mi ci sono buttata a capofitto. D’altronde, ho sempre voluto farlo”.

