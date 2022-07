Aurora Ramazzotti stufa degli hater: “C’è un problema culturale in Italia”

Il duro sfogo della giovane influencer: “Chi mi conosce sa quanto mi da fastidio”

Aurora Ramazzotti nota al pubblico per essere una giovane conduttrice e influencer, nelle scorse ore ha risposto ai leoni da tastiera che non perdono l’occasione per offenderla sui social. La 25enne ha fatto capire di essere stufa di essere continuamente additata come la “figlia di”, per avere un famoso cognome. Nelle scorse ore è arrivata la sua dura replica, visto che ha rotto il silenzio lasciandosi andare a uno sfogo: “Allora amici chi mi conosce, mi segue e mi apprezza sa quanto mi da fastidio quando mi si dice se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cagh*r*bb* nessuno. Perchè c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase!”.



La figlia del noto cantante si difende: “Scommetto che non rompono solo a me”

Ai tanti utenti della rete, sicuramente non sono sfuggiti i video che Aurora Ramazzotti ha condiviso oggi tra le storie del suo profilo Instagram. La giovane influencer ha risposto a tutti coloro che le lanciano parecchie frecciatine per il fatto di essere la figlia di Eros Ramazzotti, visto che dopo non aver nascosto che questa cosa la infastidisce parecchio ha aggiunto: “Se io non mi chiamassi così chissà chi c***o sarei, se mi nonno aveva tre p***e era un flipper, è un po’ quel concetto lì”. La 25enne ha continuato a difendersi: “C’è tutto un problema culturale in Italia, perchè io scommetto che non rompono solo a me, anche a figli di avvocati, medici che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, perchè da fastidio che tu possa togliere il lavoro a qualcun’altro”.

Aurora Ramazzotti replica ai leoni da tastiera e annuncia: “Ho deciso di scrivere un rap”

La giovane conduttrice dopo aver sottolineato che sicuramente gli hater rompono di più a un personaggio pubblico esposto, ha annunciato: “L’altro giorno avevo scritto un testo, ma poi rileggendolo mi sono cadute le pa**e quindi ho deciso di scrivere un rap, vi lascio il link nella prossima storia, l’ho messo su Tik Tok”. Nel filmato della 25enne ci sono numerosi commenti, e tra questi non sfugge quello di Giulia Salemi che l’ha paragonata a un noto rapper: “Ma grande, tu la Eminem italiana”.

Intanto di recente l’influencer ha fatto un appello dopo aver letto l’ennesima bufala su di lei: “Aiutatemi amici. Grattatevi per me sulla fiducia. Compito di oggi datevi una sana grattata”. In poche parole la figlia di Michelle Hunziker è intervenuta quando ha letto un titolo imbarazzante, scritto senza dubbio per invitare gli utenti della rete ad aprire l’articolo fake in questione.

