Ausência de ex-subsecretário faz CPI da propina na Câmara de Campinas ter reunião de 1/2 hora sobre recurso e documentos

Depoimento de ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara Rafael Creato estava previsto para esta quarta, mas ele conseguiu um habeas corpus; esta foi 2ª tentativa da Casa. Reunião de 30 minutos deliberou que próxima reunião será para avalivar documentos. Vereadores de Campinas que integram CPI sobre suposto esquema de propina

Reprodução/TV Câmara

A volta do recesso da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura um suposto esquema de propina dentro da Casa foi marcada por uma reunião de 30 minutos, nesta quarta-feira (1), por conta da ausência já esperada do ex-subsecretário de Relações Institucionais do Legislativo Rafael Creato.

Um dos investigados, ele conseguiu uma decisão judicial que garantiu a ele o direito de faltar ao depoimento desta tarde, uma vez que o caso também é apurado pelo Ministério Público (MP-SP). Ele já havia faltado na primeira convocatória, em 7 de dezembro de 2022, e alegou o mesmo argumento.

Com os trabalhos “esvaziados”, os parlamentares que integram o grupo usaram o tempo da reunião para definir que a próxima discussão, marcada para 8 de fevereiro, será usada para análise de todos os documentos que foram juntados ao processo sobre o caso. Além disso, o presidente da CPI, vereador Paulo Gaspar (Novo), afirmou que procuradores da Câmara tentam recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para anular a decisão que garantiu a Creato o direito de ausência.

Segundo o parlamentar, a decisão judicial sobre o recurso contra o habeas corpus concedido a Creato deve permitir uma definição mais clara sobre “os próximos passos” a serem tomados pela CPI. “Existe a possibilidade dele ainda ser ouvido”, falou Gaspar.

LEIA MAIS

Reta final da CPI sobre propina e discussão de 9 projetos: o que esperar da volta aos trabalhos na Câmara de Campinas

Alvo do MP, ex-subcretário da Câmara de Campinas falta a depoimento para CPI sobre propina

Veja aqui o que já foi feito em etapas anteriores da CPI sobre propina na Câmara

Zé Carlos oficializa afastamento da presidência da Câmara de Campinas, e Débora Palermo assume cargo em definitivo

Ao término da reunião, ele ponderou que os vereadores devem ficar “mais próximos” de definir a data em que o ex-presidente da Casa e principal alvo da investigação sobre proprina, vereador Zé Carlos (PSB), será finalmente ouvido, uma vez uma decisão nesta quarta poderia “atrapalhar a estratégia”.

Os 30 minutos de reunião também foram usados para cumprimentos dos vereadores, comentários sobre a volta dos parlamentares ao prédio oficial da Casa após reforma, e de um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que morreram vítimas de quedas de árvores e também à perda de Adriana Abreu Magalhães Dias, doutora em Antropologia Social pela Unicamp que estudou células neonazistas no país e chegou a integrar a transição do governo federal, lutava contra um câncer cerebral.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

o

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Rienzo