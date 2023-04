autismo,-casi-aumentati-del-500%.-i-dati-di-uno-studio-americano

Ciò che causa l’autismo, oltre a determinate condizioni genetiche, è ancora in gran parte sconosciuto. Quello che però si sa è che i tassi di autismo sono in aumento. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, i dati del 2020 indicano che, negli USA, circa un bambino su 36 soffre di un Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Nel 2008, quel numero era pari a un bambino su 88, il che significa che il tasso di autismo è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. Recentemente, gli scienziati della Rutgers School of Public Health hanno scoperto dati che suggeriscono che il tasso di autismo potrebbe essere ancora più elevato e che gli individui autistici senza disabilità intellettive potrebbero essere alla base di tale aumento. Questi risultati sono stati pubblicati lo scorso gennaio sulla rivista Pediatrics.

Che cosa rivelano i tassi di autismo riscontrati

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno esaminato i dati trasversali dal 2000 al 2016 recuperati dal New Jersey Autism Study (NJAS), che fa parte dell’Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network (ADDM) dei CDC. Dopo l’analisi dei dati, gli scienziati hanno identificato 4.661 bambini di 8 anni con disturbi dello spettro autistico nell’area metropolitana di New York-New Jersey. Tra quelli identificati, 1.505 (il 32,3%) avevano disabilità intellettive mentre 2.764 (il 59,3%) non ne avevano.bEsaminando ulteriormente i dati, il team ha scoperto che tra il 2000 e il 2016 il tasso di bambini autistici con disabilità intellettive è aumentato del 200%. Il tasso di autismo nei bambini senza disabilità intellettive ha invece mostrato un aumento del 500%.bQuesto risultato getta nuova luce sul fenomeno, poiché è l’opposto rispetto ai riscontri precedenti, in base ai quali l’autismo tipicamente coesiste con deficit intellettivi.b«È probabile che le nostre stime per l’area metropolitana di New York-New Jersey siano simili a stime analoghe in altre aree metropolitane degli Stati Uniti», ha commentato Josephine Shenouda, docente di biostatistica ed epidemiologia presso la Rutgers School of Public Health e co-autrice dello studio. «Ci aspettiamo di vedere i tassi continuare a salire man mano che l’identificazione dell’autismo verrà migliorata. Questo studio mostra peraltro che anche in un’area con buone risorse e servizi, permangono disparità nell’identificazione».

Perché i tassi di autismo sono in aumento?

Allo stato attuale, non si conoscono i fattori che determinano un aumento di casi. Tuttavia, “un migliore riconoscimento dell’autismo tra i bambini senza disabilità intellettiva è probabilmente un fattore determinante in tal senso”. Se quindi da un lato aumentano i casi, dall’altro cresce anche la ricerca. Le indagini si stanno intensificando e qualunque sia la ragione, che si tratti di un migliore riconoscimento del disturbo, origine genetica o influenze ambientali, a detta di Shenouda gli individui autistici senza disabilità intellettiva stanno ampiamente guidando l’aumento. “È probabile che il numero di bambini con disturbi dello spettro autistico continui ad aumentare”, ha evidenziato. “Ma il modo migliore per affrontare l’aumento, e per verificare le differenze nella sua identificazione, è aumentare gli screening durante il percorso di crescita dei bambini”. Del resto, è un dato di fatto: prima viene individuato il disturbo, migliore sarà la cura. (Vanity Fair)

