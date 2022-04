auto-contro-mano-sulla-statale,-tragedia-sfiorata-nel-fasanese

È accaduto lungo il tratto della statale 16 alle porte di Fasano

FASANO – Intorno alle 18.15 di oggi (martedì 18 aprile) una Renault Clio, condotta da una anziana, ha imboccato contro mano la strada statale 16 sul territorio di Fasano, percorrendo per qualche centinaia di metri la corsia in direzione Brindisi.

L’utilitaria della Renault ha finito la sua corsa quando ha impattato contro una Fiat Tipo che procedeva nella direzione di marcia giusta. Per fortuna non si registrano feriti gravi, ma solo danni ai mezzi.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha soccorso la conducente della Renault in preda ad un forte spavento e ferita in maniera lieve e trasportata in ospedale per controlli, oltre alla Polizia stradale di Brindisi che ha eseguito i rilievi di rito e all’Anas.

