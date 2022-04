auto-fuori-strada-nella-notte,-ferita-una-giovane-fasanese

È accaduto sulla circonvallazione di Pezze di Greco

PEZZE DI GRECO – Una giovane fasanese è rimasta ferita la scorsa notte (tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile) a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione di Pezze di Greco, all’altezza della uscita che conduce in direzione Ostuni.

La giovane viaggiava a bordo di una Lancia Y guidata da una sua amica. La conducente dell’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della utilitaria ed è andata a sbattere contro il guard rail. A rimanere ferita la passeggera che è stata soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Illesa, per fortuna, la conducente della Lancia Y che, come da prassi, è stata sottoposta all’acooltest, che ha dato esito positivo. Pertanto la giovane alla guida dell’auto è stata denunciata alla autorità giudiziaria.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pezze di Greco.

