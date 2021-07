Auto off-limits, tanto verde e orti su misura, Quinzano svela «Verona Green Living»

È il verde il colore dominante dei rendering di «Verona Green Living», il progetto di riqualificazione urbana dell’ex «Borgo degli Ulivi» a Quinzano. Un’operazione partita, nelle scorse settimane, con la pulizia e messa in completa sicurezza di un’area abbandonata da oltre un decennio e ora rivista nell’ottica della sostenibilità e del massimo rispetto del contesto in cui è inserita.

«Dopo l’opera di messa in sicurezza dell’area, passiamo ora alla fase di progettazione dell’intervento che andremo ad eseguire – spiega Hans Martin Pohl, Ceo di Pohl Immobilien, realtà altoatesina che sviluppa e realizza progetti immobiliari di grande valore in tutta Italia, che sarà accompagnata nell’operazione da Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige –. I primi rendering che abbiamo elaborato sono importanti per far toccare con mano a chiunque la filosofia che da sempre anima la nostra azienda, ovvero l’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione delle aree nelle quali interveniamo. Quinzano è uno splendido borgo immerso nella natura, vicino al capoluogo e quindi ideale per vivere e lavorare».

VIVERE NEL VERDE

Cosa prevede «Verona Green Living»? Unità abitative di diverse dimensioni – si spazia dai 55 ai 160 metri quadrati – con protagonista lo spazio verde, sia privato che comune. Nell’intera area, infatti, la superficie green rappresenta il 68% del totale, oltre 10mila metri quadrati di verde. Ad alimentare il tutto sarà una pompa di calore ad aria, ad alto risparmio energetico. Ed ogni unità abitativa prevede la possibile creazione di un orto privato e una zona barbecue già predisposta, oltre al parco giochi comune per i bambini. Le auto non si vedranno: saranno lasciate in un parcheggio sotterraneo, per rendere l’intera area «car-free». E anche sui veicoli grande attenzione alla mobilità più sostenibile: per tutti è prevista una piazzola di ricarica per auto elettriche, oltre ad un punto comune «Supercharger».

Le abitazioni di «Verona Green Living» saranno caratterizzate poi dalla modularità degli ampi spazi, dove potranno essere realizzate palestre domestiche, biblioteche, studi privati: un’area perfetta per chi vuole coniugare smart working e natura, non lontana dal centro storico della città.