auto-precipita-e-travolge-una-famiglia:-grave-un-bambino-di-3-anni

Un’auto è precipitata da una collina al parco travolgendo una famiglia a Paderno Dugnano (Milano): grave bambino di 3 anni portato in ospedale in codice rosso.

Grave incidente nel corso della mattinata di oggi mercoledì 2 giugno tra il Parco Lago Nord e il Parco Totò a Paderno Dugnano, comune della città metropolitana di Milano in Lombardia.

Intorno a mezzogiorno, per cause in corso di accertamento (forse per via di un malore del conducente), un uomo di 72 anni alla guida di una Ford Focus, che stava transitando nella zona alta, ha perso il controllo dell’auto sfondando la recinzione e precipitando dalla collina per alcuni metri.

La vettura ha travolto un bambino di 3 anni che stava passeggiando con i genitori vicino al laghetto artificiale situato in fondo alla cava. Il bimbo, che versa in gravi condizioni, è stato soccorso sul posto in un primo momento da tre ambulanze e da un’automedica del 118.

Il piccolo, rimasto privo di coscienza, è stato sottoposto a un massaggio cardiaco da parte dei soccorritori. Il bimbo è stato poi trasportato dall’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è giunto cosciente.

Auto investe bambino di 3 anni: prima ricostruzione dell’incidente

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, i carabinieri di Sesto San Giovanni XXIII ed Ezio Casati, sindaco di Paderno Dugnano.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato con il mezzo all’interno dell’area verde dal cancello di via Valassina. Poi avrebbe imboccato un tratto di sentiero non consentito alle auto ed impattato contro la recinzione. Infine la vettura sarebbe precipitata per diversi metri fino a travolgere il bambino.

Anche il 72enne sarebbe rimasto ferito e quindi trasportato in codice giallo al Niguarda di Milano. I genitori del bimbo sarebbero rimasti illesi, colpiti di striscio nella corsa fuori controllo da parte della vettura. I vigili del fuoco e i carabinieri starebbero svolgendo degli accertamenti sulla patente dell’autista che era alla guida della macchina.