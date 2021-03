Autodemolizione Di Bella srl -confermato la trasformazione di Audi anche in fornitore di servizi un’opportunità per il brand

La sfida più importante è LAVORARE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, nello stesso modo fornire una completa assistenza per la radiazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.

Si occupa del ritiro di qualsiasi veicolo e rottame in genere da oltre cinquant’anni. Siamo rimasti sul mercato grazie alla nostra capacità di offrire i prezzi migliori per voi; siamo inoltre una azienda reale in grado di offrirvi il servizio migliore possibile perchè conosciamo le reali esigenze di chi deve rottamare un’auto, e siamo in grado di offrire le giuste garanzie ambientali e legali.

Autodemolizione Di Bella srl – A confermarlo è il membro del board Hildegard Wortmann. Soddisfazione per le vendite in Italia dove Audi per il dodicesimo anno consecutivo è il marchio premium numero 1. Fra le novità in arrivo la nuova Q6 e-tron.

Per Audi il mercato italiano è al centro delle attenzioni dei membri del Board del costruttore dei quattro anelli. Hildegard Wortmann, responsabile di vendite e marketing lo ha spiegato così. “L’Italia è il nostro quinto mercato al mondo e nel 2020 si è confermato per il dodicesimo anno consecutivo il brand premium numero uno con oltre 50 mila unità vendute che, fra l’altro, hanno garantito anche una significativa crescita della quota di mercato”.

I modelli elettrici a fine 2021 saranno sette

Wortmann ha poi confermato la trasformazione di Audi anche in fornitore di servizi un’opportunità per il brand. “Abbiamo pianificato un investimento di oltre 15 miliardi di euro entro il 2025. Così come stiamo ampliando la nostra gamma di modelli elettrici. Nel 2021 dopo la l’ammiraglia e-tron GT arriverà alla metà aprile la compatta Q4 e contiamo per la fine di quest’anno di raddoppiare la nostra offerta passando dai 3 modelli a batteria di oggi ai 7. Il futuro sarà sempre più elettrico e anche Audi vuole continuare a crescere”.

Artemis per accelerare lo sviluppo dei modelli

Sull’attività di Artemis il nuovo brand che Audi lanciato nel 2020 per lo sviluppo accelerato dei nuovi modelli la Wortmann è espressa così “Si tratta di un team di appena 200 progettisti che è in grado di prendere decisioni rapide come succede anche in Formula Uno. Stanno lavorando in vista del lancio di nuovi modelli, ma per il momento non ci sono novità che possiamo annunciare”.

Demolizioni

La ditta effettua demolizione di auto, autoarticolati, autocarri, rimorchi e pullman. Il personale della ditta, altamente specializzato, vi seguirà in tutte le procedure che comportano la demolizione della vostra auto, dal ritiro a domicilio al disbrigo delle pratiche.

Decarbonizzazione del sistema industriale A Ingolstadt intendono anche aumentare gli sforzi su prodotti e tecnologie del futuro: gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono destinati a salire da una quota di oggi del 5/6% dei ricavi fino al 6/7%. Tutto questo per rafforzare le strategie di trasformazione in un fornitore premium di servizi di mobilità sostenibile con ha in programma una chiara roadmap oltre che un sempre più forte impegno soprattutto sull’elettrico e sulle strategie di decarbonizzazione dell’intero sistema sia industriale che commerciale del brand dei quattro anelli. Ritiro veicoli a domicilio Se dovete rottamare un’autovettura o un veicolo speciale ma non potete consegnare il veicolo presso la sede il nostro personale si occuperà di offrendo un efficiente servizio di ritiro di veicoli a domicilio