Automóvel roubado de empresário é recuperado em esconderijo a 25 km da distância, em Porto Velho

Veículo foi roubado na semana passada após suspeitos invadirem imóvel e renderem vítima. Corolla foi achado em esconderijo na zona rural de Porto Velho

Reprodução/PC-RO

Um carro modelo Corolla, que havia sido roubado de um empresário na semana passada, foi recuperado nesta quinta-feira (30) em Porto Velho. O veículo estava a 25 km de distância do local do crime.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel foi levado de uma casa do bairro São João Bosco e, durante o assalto, criminosos armados fizeram ameaças e usaram da violência para imobilizar o comerciante em casa. Depois eles fugiram levando o Corolla.

A Delegacia Especializada em Repressão à Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) conduziu a investigação e identificou os assaltantes, assim como o esconderijo do veículo, no ramal São Domingos, zona rural da BR-319.

De acordo com a polícia, os bandidos estavam escondendo o carro a 25 quilômetros de distância, no entanto os autores do roubo ao empresário acabaram não sendo localizados.

