Autônomo joga caminhão sobre dupla para evitar assalto contra sua esposa em Campinas

Um autônomo de 44 anos jogou o caminhão que dirigia sobre uma dupla que assaltava sua esposa, no começo da tarde deste domingo (5), em Campinas (SP). A vítima, que tem 42 anos, também acabou atingida na colisão, mas sofreu ferimentos leves.

O crime aconteceu por volta das 12h30, na Vila Mimosa. O autônomo informou à Polícia Militar que estava na casa de sua mãe, na Rua das Azaleias, no mesmo bairro e, ao deixar o imóvel, foi dirigindo a carreta e sua esposa, uma moto.

Quando estava na Rua das Cravinas, sua companheira parou para lhe esperar e foi abordada pelos dois assaltantes, que também estavam em uma motocicleta e apontaram uma arma para a vítima.

Para evitar o roubo, o motorista jogou a carreta sobre a dupla, mas também atingiu a esposa. As motos também foram atropeladas. Após a colisão, os assaltantes fugiram.

De acordo com o registro da PM, a vítima foi levada para o Pronto-Socorro São José com escoriações leves, mas em estado de choque, impossibilitada de dar declarações à polícia. A moto ocupada pelos criminosos, uma CG, foi apreendida.

