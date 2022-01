Autopromotec 2022, è online il pre-catalogo

Ottime prospettive per la prima fiera dell’autoriparazione in presenza dopo la pandemia: da oggi è online il pre-catalogo di Autopromotec 2022, la fiera bolognese che metterà in scena la nuova mobilità del XXI secolo. A quattro mesi dall’apertura ufficiale della manifestazione, Autopromotec può già contare su una presenza di 743 titolari di contratto, a copertura dell’85% della superficie espositiva totale. Numeri che sono in continua crescita e verranno costantemente aggiornati nei prossimi mesi a fronte della conferma delle ultime aziende opzionate. Gli organizzatori ricordano inoltre che che l’elenco attuale non comprende i marchi rappresentati che, come di consueto, saranno presenti nel catalogo ufficiale consultabile sul sito qualche settimana prima della rassegna.

Nel 2021 le immatricolazioni di auto elettriche pure ed elettriche plug-in hanno raggiunto in Italia una quota di mercato del 9,3%, mentre le altre ibride elettriche hanno toccato quota 29%. E’ del tutto evidente che la transizione ecologica verso l’auto a zero emissioni è iniziata e sta cominciando ad assumere un rilievo significativo che ha conseguenze importanti anche per il settore dell’assistenza agli autoveicoli. Dal 2035, poi, non potranno più essere immatricolate autovetture ad alimentazione tradizionale ma, date le dimensioni del parco circolante italiano, le auto tradizionali continueranno a circolare almeno fino agli anni ’50 del secolo. Il settore dell’autoriparazione deve quindi attrezzarsi, già da oggi e ancor più in futuro, per rispondere alle esigenze sia di utilizzatori di veicoli a zero emissioni che di utilizzatori di autovetture tradizionali. E ciò per un lungo periodo di tempo. D’altra parte, anche indipendentemente dalla transizione ecologica, le necessità di assistenza degli autoveicoli si faranno più complesse anche perché, in parallelo con il passaggio all’elettrico, procederà anche il processo di transizione verso la guida autonoma. E a ciò si aggiunge che nel futuro dell’autoriparazione ci sarà con ogni probabilità anche la necessità di assistere veicoli a idrogeno e di tenere conto delle implicazioni dell’auto connessa che consentirà, ad esempio, la manutenzione predittiva e altri importanti sviluppi.



Il settore dell’autoriparazione è quindi chiamato ad adeguarsi da subito a una realtà della mobilità in rapida evoluzione. Proprio in vista di queste necessità la 29° edizione di Autopromotec, la più importante rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico che si aprirà a Bologna il 25 maggio, punterà a porre a disposizione dei visitatori e degli operatori di settore un ricco programma di convegni, seminari e altre occasioni di incontro finalizzate all’aggiornamento sullo stato dell’arte dell’autoriparazione e sulle sue prospettive. Oltre a ciò, chi andrà ad Autopromotec avrà anche l’opportunità, visitando gli stand della manifestazione, di toccare con mano le realizzazioni già disponibili per adeguare da subito la sua attività alle nuove esigenze del mercato dell’autoriparazione e naturalmente avrà anche un’ottima occasione di networking.

Autopromotec 2022 sarà dunque un appuntamento imperdibile per il mondo dell’autoriparazione e per i settori collegati per non perdere il treno dell’innovazione. Tra l’altro, Autopromotec 2022 sarà la prima occasione di incontro in presenza tra domanda e offerta di autoriparazione dopo la pandemia. L’attesa per Autopromotec è dunque molto forte, come risulta anche dal pre-catalogo della manifestazione, che è online a partire da oggi.

