Autor de disparo que matou policial durante assalto em São Luís é preso em Sumaré (SP)

Informações são da Polícia Civil. Ele seria o verdadeiro autor do crime contra o PM Itanihélio Montelo, em setembro de 2022, no bairro Angelim. Homem de 41 anos foi localizado em Sumaré e seria o verdadeiro autor dos disparos contra o PM Itanihelio Montelo.

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil informou, na manhã desta terça-feira (7), que foi preso o verdadeiro autor dos disparos que mataram o policial militar Itanihéliio Montelo da Rocha, de 29 anos, durante um assalto no bairro do Angelim, em São Luís.

Compartilhe essa notícia no WhatsApp

Compartilhe essa notícia no Telegram

O homem, de 41 anos, tem como iniciais A. L. S. M e foi localizado no bairro Jardim Maria Antôniano, no município de Sumaré, Região Metropolitana de Campinas, em São Paulo.

Segundo a Polícia, o criminoso estava em uma quitinete, onde vivia escondido e buscava apoio de membros de sua facção criminosa em São Paulo. Antes, ele havia se refugiado em Goiás, após sair do Maranhão.

Após ser preso, ele será encaminhado para o Maranhão para que seja interrogado e concluído o inquérito policial.

Verdadeiro autor dos disparos

A. L. S. M é considerado pela polícia como o verdadeiro autor dos disparos contra o PM Itanihéliio porque antes um outro participante do assalto, Eryki Christian Araujo de Sousa, assumiu o crime, mas mentiu em depoimento.

Eryki Christian Araujo de Sousa confessou ter matado Itanihelio, mas mentiu em depoimento, segundo a polícia

Divulgação

À polícia, Eryki Christian – que foi preso um dia após o assalto -, disse que teria entrado em luta corporal com Itanihelio e matado o militar, mas, segundo a Polícia Civil, ele confessou o assassinato por puro medo de ser morto por A. L. S. M.

Com o decorrer das investigações, a Polícia Civil do Maranhão descobriu que o verdadeiro autor do crime era A. L. S. M e contou com a ajuda da Polícia Civil de São Paulo para efetuar a prisão.

Eryki Christian, que participou do assalto fornecendo a arma de fogo e a motocicleta, segue preso pelo crime. As investigações apontam que, horas antes de participar do latrocínio, ele ainda teria cometido um assalto a um estabelecimento comercial na região do Bacanga.

Relembre o latrocínio contra o PM

O cabo Montelo era lotado no 9° Batalhão de Polícia Militar.

Divulgação

O Itanihelio era lotado no 9° Batalhão de Polícia Militar, e conhecido como ‘cabo Montelo’. Na noite do dia 1º de setembro de 2022, ele estava sentado em uma calçada, no bairro Angelim, em frente a um estabelecimento comercial, quando foi abordado por um assaltante em uma motocicleta. O PM reagiu ao assalto e acabou sendo baleado.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança (veja abaixo). Nas imagens, um homem chega de moto e desce a poucos metros de distância do PM e depois corre em direção a ele e toma o celular da vítima.

O policial chega a se abaixar no chão, mas acaba sendo revistado pelo criminoso, momento em que o PM reage e trava uma luta corporal com o assaltante. Na luta, o policial acaba sendo baleado.

VÍDEO: cabo da Polícia Militar do Maranhão é assassinado durante assalto em São Luís

O criminoso foge de moto, enquanto que a vítima cai no chão e é socorrida por populares. Montelo foi encaminhado para um hospital particular de São Luís, mas acabou morrendo.

De acordo com o delegado George Marques, informações de testemunhas ouvidas pela polícia apontam que o cabo Montelo fazia ‘bico’ no Angelim , prestando um serviço de segurança particular para o comércio que fica em frente ao local em que ele foi morto.

Mata