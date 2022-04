Autunno ricco di Sagre: le più belle da non perdere ad ottobre per un week end fuori porta. Ottobre, mese di sagre e tradizioni: di uva, di mosto, di colori caldi e gite. Vediamo quindi da Nord a Sud ciò che ci aspetta e si potrà fare, Covid prevedendo.

Sagre Al Nord

In Piemonte, ad Asti, come ogni anno ci sarà il consuete appuntamento con la festa dell’uva. Incominciata l’11 settembre terminerà il 3 ottobre la festa del vino più attesa dell’autunno italiano; la Douja d’or. Vino, ma non da solo, da abbinare a piatti della tradizione, a formaggi tipici e menù speciali: dall’Asti spumante al Moscato d’Asti dalla Barbera d’Asti saranno i vini del Monferrato, con le etichette di tutte le doc e docg piemontesi a farla da padroni. E non solo: ci saranno anche vermouth e i vini aromatizzati in purezza e in cocktail

In Veneto, invece, a Padernello, in provincia di Treviso, dall’8 Ottobre al 17 ci sarà la Sagra della Castagna

Mentre a Bagnoli di Sopra il 3 e 4 ottobre ci sarà la Sagra del Rosario e del Mercatino.

In Lombardia invece segnaliamo qualche evento interessante come la Festa del Riso a Carpiano il 5 e ottobre. La festa della Mostarda a Cremona, dal 19 al 20 ottobre e la Festa della Polenta Taragna dal 25 ottobre 2021 al 3 novembre 2021 a Cologno al Serio.

In Liguria ottobre rappresenta un mese interessante. Anche in questo caso la Castagna la fa da padrona. Segnaliamo la 18° Sagra della castagna a Fontanegli il 13 ottobre 2021 a Genova (GE), Festa della castagna il 13 ottobre 2021 a Molini di Triora (IM) e “Castagnata e Polenta” dal 25 al 27 ottobre 2021 a Cogoleto.

In Emilia Romagna invece, dato che il mese lo concede segnaliamo: Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria (RN) 3 – 10 – 17 – 24 – 31 ottobre 2021; Festa dei Frutti Dimenticati e del Marrone di Casola Valsenio (RA)9 – 10 – 16 – 17 ottobre 2021; Sagra della Castagna di Montefiore Conca (RN)3 – 10 – 17 – 24 – 31 ottobre 2021; Tartufesta dell’Appennino Bolognese.

In Toscana: Passioni d’autunno: cioccolato e castagne il 14 ottobre 2021 a Prato (PO); Sagra del Tordo dal 26 al 27 ottobre 2021 a Montalcino (SI); Sagra della castagna il 13 ottobre 2021 a Buti (PI); Festa della castagna il 7 ottobre 2021 a Marradi (FI).

Nelle Marche vi segnaliamo la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato il 6 ottobre 2021 a Pergola (PU) Mercanti in Pesaro il 20 ottobre 2021 a Pesaro (PU) 16^Salone del modellismo dal 12 al 13 ottobre 2021 a Villa Potenza (MC) Mercatino Antiquario il 27 ottobre 2021 a Ancona (AN).

In Umbria, nel Perugino, vi segnaliamo la festa “Il Tartufo Bianco – Mostra Mercato” dal 1 al 3 novembre 2021 a Citta’ di Castello (PG).

Sagre al Centro/Sud

Nel Lazio, ce ne sono un bel po’, sarebbero tutte da segnalare ma precisiamo che a causa del Covid non tutte ci saranno o saranno limitate ( e di parecchio), come la festa dell’Uva di Marina dove, tra elezioni e Covid la data sarà quella del 10 Ottobre. E poi: Le giornate della castagna il 4 ottobre 2021 a Canepina (VT); Sagra dell’Uva Cesanese del Piglio dal 4 al 6 ottobre 2021 a Piglio (FR); Sagra dei marroni dal 19 al 20 ottobre 2021 a Rocca Massima (LT).

In Campania, Sagra della Castagna dal 12 al 13 ottobre 2021 a Arpaise (BN); Sesta ediz. Sagra della Castagna e della Nocciola dal 11 al 13 ottobre 2021 a Avella (AV);La Sagra delle Sagre dal 15 al 17 novembre 2021 a Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

