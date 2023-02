Auxiliar de limpeza é encontrada morta em piscina de condomínio de luxo em Campinas, diz PM

Morador do local saiu da sauna e encontrou a vítima, de 50 anos, boiando, neste sábado (11). Polícia diz que recebeu informação sobre ‘desmaios’, mas solicitou perícias para apurar o caso. A fachada do 1° Distrito Policial, em Campinas

Dayene Gonçalves/g1

Uma auxiliar de limpeza de 50 anos foi encontrada morta na piscina de um condomínio de luxo em Campinas (SP), na manhã deste sábado (11), segundo a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegou, encontrou Rosila Rodrigues Lopes boiando e sem vida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, um morador do condomínio fez o uso da sauna da área comum do Alphaville Campinas, localizado às margens da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), e viu o corpo da mulher, que atua na limpeza do local, na piscina.

De acordo com relato do morador à PM, ele acionou outras pessoas, além do síndico, para retirar a mulher da água. Eles tentaram reanimá-la com massagem cardíaca e respiração boca a boca antes da chegada do Corpo de Bombeiros, mas ela não resistiu.

Não há informações sobre o velório e o sepultamento da mulher, que nasceu em Cachoeira de Minas (MG) e trabalhava em uma empresa que presta serviços ao condomínio.

Investigação

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou por volta das 17h50 que o caso foi registrado como morte suspeita pelo 1º Distrito Policial, na região do Botafogo. Segundo a assessoria, a polícia recebeu a informação de que a mulher “sofria de desmaios” durante a ocorrência e solicitou exames periciais para a vítima, além de análise técnica do Instituto de Criminalística (IC) sobre o local.

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo