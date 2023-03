Auxílio Emergencial Gaúcho: começa cadastramento para a terceira fase; saiba quem tem direito

Etapa beneficia estabelecimentos e profissionais formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos. O governo do Rio Grande do Sul começa, nesta sexta-feira (10), a terceira etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho com o cadastramento de estabelecimentos e profissionais formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos do estado afetados por restrições durante a pandemia do coronavírus. Nas duas primeiras etapas do auxílio, realizadas em 2021, os grupos beneficiados foram mulheres chefes de família e empresas do Simples Nacional, com atividade principal nos setores de alojamento, alimentação e eventos.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site do governo até 10 de abril. O governo fará a análise técnica das documentações e dados apresentados para liberar o benefício via Secretaria Estadual de Turismo (Setur). A parcela será única, no valor de R$ 800, e paga pelo Banrisul por meio de Conta Corrente/PIX CPF (no período de 5 maio até 30 de junho) e ordens de pagamento (90 dias).

O Auxílio Emergencial Gaúcho, instituído pela Lei 15.604, vem atendendo aos setores que foram mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus. As três etapas do programa somam um total de R$ 106,9 milhões na forma de subsídio a cerca de 97,5 mil beneficiários.

De acordo com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o programa vai ser concluído em 2023 devido às carências de autorizações de acesso a dados da União, pelas restrições do ano eleitoral e por questões orçamentárias em 2022.

