Avanti un altro: lo iettatore è in realtà un noto attore | Ecco dove l’avete già visto

Franco Pistoni è famoso presso il pubblico come lo Iettatore della trasmissione Avanti un altro. In realtà è un attore molto affermato che ha partecipato a tanti film accanto a nomi importanti, voi sapete in quale nota serie italiana ha recitato?

Tutti conoscono Franco Pistoni come lo iettatore di Avanti un altro, game show di Canale 5 dove il suo personaggio è ormai diventato una vera icona grazie al quale lui ha ottenuto grande visibilità, tanto da avere 40 mila followers su Instagram.

L’attore ha fatto tanto cinema e televisione, ricevendo anche dei premi, ma è anche regista, musicista, suona infatti il basso e il contrabbasso ed è persino un poeta che ha pubblicato 4 raccolte di poesie: L’acustica del Mar Egeo, Emporio di Razza Risonanze di Costola, Delle Nuvole ogni Sera e Resiste.

Nello show condotto da Paolo Bonolis ha un ruolo ispirato al personaggio da lui interpretato nel film ‘o Re di Luigi Magni. Lo iettatore fa parte del Minimondo ed esce vestito di nero, con gli occhiali scuri e i capelli lunghi per annunciare la perdita del montepremi o costringere il giocatore a rispondere a domande sempre poste in un modo molto macabro.

Franco Pistoni prima di Avanti un altro!

Ha una lunga carriera sul grande e piccolo schermo. Ha iniziato lavorando in Il nome della Rosa per Jean Jacques Annaud, proseguendo poi in Le vie del signore sono infinite per la regia di Massimo Troisi e in Lezione 21 per Alessandro Baricco. Il suo ultimo film è: Tutti al mare, del 2010.

In tv ha preso parte a: I ragazzi della 3°C e Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu. Oltre ad Avanti un altro si è visto, sempre nelle stesse lugubri vesti anche in Ciao Darwin 7, in un una puntata del Grande Fratello Vip e a Chi ha incastrato Peter Pan.

Lo iettatore e Don Matteo

Don Matteo è una serie molto nota che ormai va avanti da 20 anni su Rai Uno. Dopo tanti anni e ben 12 stagioni continua ad avere ascolti altissimi. Il protagonista è, appunto, don Matteo Bondini, interpretato da Terence Hill, parroco di Gubbio con un talento per le indagini.

Pistoni è apparso brevemente in una puntata della quarta stagione di questa fiction: Tre spari nel buio, nel ruolo di un cameriere, recitando al fianco di Nino Frassica e Milena Miconi.

