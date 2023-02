ave-que-cochicha,-o-rabo-espicha?

Coluna “Histórias Naturais” mostra que o movimento da cauda tem funções curiosas no mundo das aves. Rabo-de-arame chama atenção pela cor da plumagem

A comunicação das aves intriga pesquisadores e amantes da natureza. Muita coisa já se sabe sobre as formas de comunicação e que ela, muitas vezes, não é feita só através dos sons. O biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima, traz informações curiosas sobre como as aves usam a cauda pra se comunicar, ou melhor, cochichar.

“Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa”, desde criança eu sempre achei essa expressão completamente sem sentido. Não para as aves, já que para elas o “cochichar” muitas vezes também está relacionado com o uso da cauda para se comunicar.

A juruva vive nas baixadas litorâneas e em montanhas de até 1200 metros de altitude, em matas primárias com sub-bosque de bambus, em matas de encostas ou matas secundárias altas

Lá se foram 23 anos, mas eu lembro, como se fosse ontem, da primeira vez que consegui observar uma juruva (Baryphthengus ruficapillus). Eu já tinha escutado algumas vezes a espécie nas minhas passarinhadas no Parque Nacional do Itatiaia, mas apesar do tamanho avantajado, aquela ave que tanto me chamava atenção entre os desenhos do meu guia de campo conseguia escapar do meu binóculo. Até o dia 5 de fevereiro de 2000, quando, ao virar uma curva em uma trilha, lá estava ela, a juruva! Pousada em um galho horizontal na borda da mata, ela ficou surpresa tanto quanto eu, mas não voou imediatamente. Começou a fazer um comportamento tão diferente que fiz questão de fazer um desenho na minha caderneta para deixar registrado o que vi.

Conforme ilustra o meu tosco desenho, ao me ver a juruva começou a movimentar de um lado para o outro sua cauda “espichada”, como um pêndulo de relógio de parede. Na época eu não sabia, mas ela estava “cochichando” comigo sem dar nenhum pio. Quando pensamos em comunicação e aves, logo lembramos das suas vocalizações, mas existem outras formas de “cochichar”. O rebolado da juruva é um tipo de comportamento que os biólogos chamam de “sinal de dissuasão de perseguição”. Ou seja, ela estava comunicando para mim que “ei! eu já vi você senhor potencial predador, nem adianta tentar me pegar na surpresa que você não vai conseguir”

Observação da primeira vez que o biólogo Luciano Lima flagrou uma juruva

Além das juruvas e outros membros da família Momotidae, muitas aves brasileiras realizam movimentos com a cauda para alertar potenciais predadores que eles já foram vistos. Entre elas estão barbudo-rajado, joão-bobo, e outros parentes próximos, surucuás, e diversas espécies de saracuras e frangos-d’água.

Outras espécies utilizam a cauda para cochichar com membros da mesma espécie. Muitos papa-formigas, como a choca-barrada (Thamnophilus doliatus) e o chorozinho-de-asa-vermelha (Herpsilochmus rufimarginatus), movimentam vigorosamente a cauda para cima e para baixo, enquanto vocalizam, praticamente seguindo o ritmo do canto. Mas mesmo quando estão calados, algumas espécies, como a choca-do-planalto, continuam movendo a cauda em um ritmo lento, mas constante. Faltam estudos mais detalhados sobre o comportamento da maioria das aves brasileiras, mas tudo indica que muitos papa-formigas e outras aves usam movimentos da cauda para se comunicar com parceiros e potenciais adversários da mesma espécie tanto, ou mais, do que as vocalizações.

Rabo-branco-de-garganta-rajada vive nas florestas úmidas do Brasil oriental

Assim como no mundo dos humanos, rebolar também pode ser um comportamento de conquista entre as aves, com a diferença que, nesse caso, geralmente é o macho que rebola. Machos de beija-flores do gênero Phaethornis movem incessantemente a cauda para frente e para trás quando estão vocalizando e reunidos em arenas com o objetivo de se exibirem e serem escolhidos pelas fêmeas.

Rabos-de-arame foram registrados no Parque Nacional das Anavilhanas (AM)

Mas, inquestionavelmente, o título de mestre do rebolado do mundo das aves fica com o rabo-de-arame. Como outros membros da família Pipridae, os machos da espécie se apresentam em danças complexas, com o objetivo de atrair a fêmea. No entanto, diferente do famoso tangará, que dança em grupo lembrando um espetáculo de balé, o rabo-de-arame poderia muito bem se apresentar ao som de algum “proibidão” do funk carioca. O ápice da sua dança é quando ele vira a cauda para a fêmea e se aproxima rebolando freneticamente, até que a ponta da sua cauda comece a bater na ponta do bico da fêmea.

Assanhadinho-de-cauda-preta usa a cauda para conseguir atrair insetos

Não faltam evidências no mundo das aves de que “quem cochicha o rabo espicha”, mas e o “pão com lagartixa”? Se trocarmos o recheio do sanduíche por insetos, além de, na opinião de alguns, ele ficar “viscoso, mas gostoso”, para o assanhadinho-de-cauda-preta (Myiobius atricaudus) a cauda é a principal forma de garantir o recheio do sanduíche. Quando está caçando, a espécie abre bem sua chamativa cauda e se movimenta com um gingado todo característico de um lado para o outro. Seu objetivo com esse comportamento é afugentar pequenos insetos que estão próximos e que então acabam sendo capturados em pleno voo.

Histórias Naturais é a coluna semanal do biólogo Luciano Lima no Terra da Gente

O carnaval vem chegando… Natureza também é cultura, fica a sugestão para algum casal se fantasiar de casal de rabo-de-arame ou alguma outra ave ‘reboladora’. Numa dessas, dá para ganhar algum concurso de fantasias e garantir um “pão com lagartixa”.

*Luciano Lima é biólogo e faz parte da equipe do Terra da Gente

