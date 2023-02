Ave rara aparece pela segunda vez no Brasil na Região dos Lagos (RJ); conheça o pisa-n’água-de-pescoço-vermelho

Primeiro registro ocorreu em 2015 e anos depois espécie foi flagrada novamente; acredita-se que seja um indivíduo que se perdeu do bando durante migração. Ave migratória aparece pela segunda vez no Brasil

Sandro Paixão

Imagina encontrar uma ave rara e migratória que até então só tinha um registro no Brasil em uma plataforma de observação de aves?

Foi exatamente isso que aconteceu no último mês com o amante da natureza, Sandro Paixão. Ele conseguiu fotografar o pisa-n’água-de-pescoço-vermelho (Phalaropus lobatus), mas o encontro não foi ao acaso.

“Há algum tempo venho explorando áreas atrativas para aves limícolas, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, principalmente, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, sempre na expectativa de encontrar aves migratórias mais difíceis de serem registradas por aqui. Então, quando se aumenta a frequência de observação de aves espera-se obter melhores resultados e eu diria que esse registro é fruto da persistência na atividade de observação de aves, que faz parte de minha rotina”, conta.

Ave sempre é vista entre outras espécies

Sandro Paixão

De acordo com ele, o primeiro encontro com o pisa-n’água-de-pescoço-vermelho foi no final de janeiro em uma área de salinas desativadas, no município carioca de Cabo Frio. A ave estava em meio a um bando de outras espécies como garças-brancas-pequenas e grandes, pernilongos-de-costas-brancas e até mesmo o pisa-n’água mais comum. “Eu percebi que havia uma ave com plumagem distinta dos pisa-n’água e, então, foquei os registros nela. Estava distante e não demorou muito tempo para voar. No mesmo local confirmei, com a ajuda da internet, que se tratava do pisa-n’água-de-pescoço-vermelho e fiquei bem feliz com isso”, relembra.

No Wikiaves, plataforma digital que reúne registros de observadores de aves no Brasil, esse foi o segundo registro da espécie em território nacional, o primeiro também ocorreu na Região dos Lagos, em 2015. A partir do registro do Sandro, outros observadores foram até o local e também conseguiram flagrar a ave.

Como observador de aves e fotógrafo amador da vida selvagem, fico muito feliz em ter realizado esse raro registro no Brasil, contribuindo um pouco mais para o melhor conhecimento sobre a espécie e para a ciência

Pisa-n’-água-de-pescoço-vermelho foi registrado na cidade de Cabo-Frio (RJ)

Sandro Paixão

O observador de aves seguiu procurando o pisa-n’-água-de-pescoço-vermelho e quatro dias após o primeiro encontrou conseguiu garantir novos registros junto da filha, que compartilha a mesma paixão do pai.

“Para mim este foi um registro bem diferente do gibão-de-couro com coloração distinta e do bacurau-tesoura albino. Eu creio que esse flagrante do pisa-n’água-de-pescoço-vermelho é mais especial para mim, pois representou um resultado de muita dedicação na observação de aves limícolas por mim, principalmente, nos últimos 2 anos. Então, foram muitos dias não vendo nada de novo e ainda assim mantendo a esperança de registrar novas espécies. Então, no final, todo esforço e dedicação valeram a pena”, finaliza.

Pisa-n’água-de-pescoço-vermelho é original do Hemisfério Norte e mede cerca de 18 centímetros

Guilherme Serpa

Ave rara

O pisa-n’água-de-pescoço-vermelho é uma ave migratória originária da América do Norte e da Eurásia. “Após a reprodução, a espécie migra para fugir do inverno do Norte em busca de corpos d’água hipersalínicos no continente ou no mar aberto, onde houver concentração de plâncton. Na América do Sul eles param na costa entre o Equador, Peru e norte do Chile. Outra área de invernada na costa sul da Argentina também abriga temporariamente a espécie”, esclarece o ornitólogo Guilherme Serpa que ajudou a escrever o artigo do primeiro registro da espécie no Brasil anos atrás e agora em fevereiro foi até a Região dos Lagos para encontrar o pisa-n’água-de-pescoço-vermelho “descoberto” por Sandro.

O fato do Brasil não estar na rota migratória da ave explica a raridade desse encontro. “Provavelmente é um indivíduo vagante que se desprendeu do bando em sua rota de migração principal. As salinas da Região dos Lagos também oferecem os recursos alimentares que a espécie aprecia, favorecendo a utilização do local”, diz Serpa.

O status do pisa-n’água-de-pescoço-vermelho é considerado “Pouco Preocupante” internacionalmente de acordo com a IUCN

Na época da reprodução, a fêmea adquire uma pelagem no pescoço em tom de vermelho mais vivo

Евгений Попов/INaturalist

Uma curiosidade é que apesar do pisa-n’água-de-pescoço-vermelho ter dimorfismo sexual, ou seja, macho e fêmeas são diferentes, não é possível saber o sexo do indivíduo avistado no Brasil.

“A fêmea durante a reprodução tem o pescoço castanho mais vivo e mais cinza na cabeça. No macho esse castanho é mais pálido e ele tem mais branco na cabeça. Mas o importante é que o indivíduo que apareceu em Cabo Frio apresenta o que chamamos de plumagem de descanso reprodutivo, não podendo se determinar o sexo, porque nesse período ambos ficam com a mesma coloração”, comenta Serpa

Espera-se que a ave consiga migrar de volta para o Hemisfério Norte para o começo do período de reprodução.

Mata