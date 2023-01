Estrutura diferente chamou a atenção de funcionários de um escritório no centro de Campinas (SP). O pequeno ninho de Primavera foi construído atrás do maquinário do ar-condicionado, localizado na janela do décimo andar do escritório

Jocilene Oliveira Santos

Uma ave comum nas cidades, mas pouco conhecida pelas pessoas, protagonizou cenas que encheram de alegria um escritório localizado bem no centro de Campinas-SP.

Uma mamãe da espécie primavera (Nengetus cinereus) resolveu fazer o ninho no suporte do ar condicionado no décimo andar do edifício, em uma janela com visão fácil do escritório. Quando notaram a presença dele, tudo já estava pronto e com dois ovos. “O curioso são os materiais usados para a confecção do ninho, na falta de cipó e galhos, ela usou fios e sobras de materiais de informática” conta a assistente de faturamento, Jucilene Oliveira dos Santos, que pode acompanhar todo o processo de cuidado com o ninho, desde dezembro, durante a rotina de trabalho.

Protegidos de uma forma inusitada, um filhote e um ovo dividem espaço no ninho

Jocilene Oliveira Santos

Diferentes tipos de fios, abraçadeira de nylon (conhecidas popularmente como “enforca-gato”), arames e outros materiais plásticos comuns foram utilizados para a construção peculiar da mãezinha Primavera.

A espécie, Nengetus cinereus, é uma ave temperamental, que mostra seu nervosismo através da brusca movimentação das asas. Quando adulto, possui os olhos avermelhados. Seu habitat natural é a região campestre, mas também é vista em zonas urbanas, fazendo com que nidifique em lugares diferentes como cantos altos e janelas de prédios e construções.

“A gente ficou se perguntando, de onde veio a ideia de usar as sobras da informática e onde ela achava as minhocas pra trazer, sendo que estamos no centro da cidade, no meio da selva de pedra”, relata a observadora.

Ave usa fios e materiais de informática em ninho

Dos dois ovos chocados apenas um eclodiu e, após quase dois meses de cuidados e alimentação, o filhote voou. “Aqui na sala onde trabalhamos somos em 6 pessoas. Todos nós ficamos surpresos quando vimos. Achamos muito interessante como é perfeito o amor de mãe e filho. Mesmo sendo uma ave, vimos que o laço materno é o mesmo, o cuidado. Todos os dias ela vinha trazer o alimento várias vezes no dia” relata Jucilene.

A primavera chega a colocar até três ovos, que possuem uma coloração esbranquiçada, com manchas castanhas avermelhadas.

“O ninho chamou a atenção de todos. Todos os dias a gente tirava um tempo para observar eles. E durante vários dias, trabalhávamos aqui ao som do canto do filhote, que ficava cada dia mais forte. Depois de dias ele voou, em um horário que a mãe não estava. Ela retornou ao ninho por uns três dias e como não achava mais ele e o outro ovo não vingou, não voltou mais” completa a observadora.

O ninho ‘diferentão’ permanece até então na janela do escritório, com os inusitados artefatos usados na construção que chamaram a atenção de todos.

Espécie

A primavera, Nengetus cinereus, é da familia Tyrannidae, parente do bem-te-vi, suiriri e risadinha, possuindo também duas subespécies. É uma ave de porte pequeno, chegando a ter 22 cm, com cauda preta e penas cinzas e brancas, que destacam os olhos avermelhados quando adultos.

Sua alimentação é baseada em insetos e anfíbios, chegando a incluir peixe na dieta. Como vimos no vídeo acima, os filhotes foram alimentados com formigas.

A ave costuma viver em pares, no Cerrado, mas também é comum habitar zonas urbanas. Tem o costume de dormir em lugares abrigados e quando levanta voo é visível ver uma faixa branca nas asas.

A espécie é vista em quase todo Brasil, estando presente também em outros países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.

*Texto com supervisão de Lizzy Martins

Vittorio Rienzo