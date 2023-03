Serviços serão realizados no período noturno, das 20h às 6h. Avendida Santos Dumont tem novo trecho interditado para recapeamento a partir desta terça-feira

Hélder Lima

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público da Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, vai interditar trechos da Avenida Santos Dumont, a partir desta terça-feira (28). A alteração do tráfego é necessária para a realização dos serviços de recapeamento da via, que integra obras de reparos realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, o trecho interditado da via fica entre as ruas Guilherme Guinle e Joana de Menezes Faro. O local será sinalizado e com rotas alternativas. Os serviços serão realizados no período noturno, das 20h às 6h.

Os trabalhos no local seguem até 5 de abril. Haverá uma pausa entre 6 e 9 de abril, por conta do período de Semana Santa e Páscoa. Depois, os serviços serão retomados no dia 10 e seguem ao longo da semana, até o dia 14. As atividades tiveram início no último dia 6, com serviços de fresagem.

Devido aos serviços, trechos do lado direito da Avenida Santos Dumont, sentido Praça 14 Bis, da Joana de Menezes Faro até a Guilherme Guinle, ficarão impossibilitados para estacionamento de veículos.

A melhoria acontece devido às obras realizadas para reforço das redes de abastecimento de água de Vicente de Carvalho. Os motoristas devem estar atentos às sinalizações e desvios no trânsito.

