Avenida 28 de Março, em Campos, tem interdição e desvios nesta terça por conta das obras

As obras de recuperação da Avenida 28 de Março seguem nesta terça-feira (7), no trecho entre a Avenida Felipe Uebe e Rua Ilídio Rocha, no sentido Penha, onde ficará interditado.

Os investimentos fazem parte do programa Asfalto Novo contempla ao todo 103 ruas da cidade.

O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) informa três alternativas de desvio para evitar tumulto no trânsito. O órgão disponibilizou imagem com o esquema montado (veja acima).

Uma das alternativas para os motoristas é ir pela Rua dos Goytacazes, seguir pela Rua Antônio Manoel, Rua Milton Barbosa e Rua Ilídio Rocha.

A segunda alternativa é acessar a Avenida Arthur Bernardes, Rua Milton Barbosa e Rua Ilídio Rocha.

Já a terceira, é ir direto pela Avenida Tenente Coronel Cardoso (Formosa).

