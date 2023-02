Avenida 28 de Março, em Campos, volta a ser interditada nesta quinta por conta de obras na via

Interdição será em dois trechos. Motoristas devem ficar atentos aos desvios. Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) divulgou mapa mostrando as mudanças no trânsito da 28 de Março, em Campos

IMTT

Dois trechos da Avenida 28 de Março, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, voltam a ser interditados nesta quinta-feira (23) para o prosseguimento das obras de reestruturação na via.

As interdições vão ocorrer entre a Rua dos Goytacazes e a Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão), no sentido Centro, para aplicação de massa asfáltica; e entre a Beira Valão e a Rua Felipe Uébe no sentido Jóquei, para realização de obra de fresagem.

A Prefeitura explica que a obra é considerada uma das mais importantes da cidade pelo grande número de veículos que trafegam pelo local, diariamente, já que a avenida liga vários bairros do município.

“Os motoristas devem ficar atentos e buscar vias alternativas para evitar transtornos no trânsito, conforme orientação do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT)”, explica o município, que divulgou um mapa ilustrando as mudanças (veja acima).

Há duas alternativas no sentido Pecuária:

A primeira é acessar a Avenida Arthur Bernardes, Rua Caldas Viana e Rua Saldanha Marinho.

A segunda alternava é seguir pela Avenida 28 de Março, Rua Ipiranga e Rua dos Goytacazes para aqueles que querem seguir para o Centro e para Guarus.

Há duas alternativas no sentido Penha:

A primeira é acessar Avenida Nilo Peçanha, Avenida José Alves de Azevedo e Avenida Arthur Bernardes.

A segunda é seguir pela Avenida Princesa Isabel, Rua Doutor Beda e Rua Antônio Manoel.

Vittorio Rienzo