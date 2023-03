Avenida 28 de março terá novo trecho interditado nesta sexta para obras de recuperação

O serviço de aplicação de massa asfáltica e fresagem será executado entre a Rua dos Goytacazes e a Rua Cardoso Moreira. Esquema mostra desvio no trânsito da Av. 28 de Março nesta sexta (3)

IMTT

Nesta sexta-feira (03), a obra de recuperação do asfalto da Avenida 28 de Março em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terá novo trecho interditado no sentido Penha.

O serviço de aplicação de massa asfáltica e fresagem será executado entre a Rua dos Goytacazes e a Rua Cardoso Moreira, como parte do programa Asfalto Novo, uma parceria entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado.

Atenção aos motoristas

O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) programou desvios por conta da interdição. Uma alternativa é acessar a Rua dos Goytacazes, Rua Antônio Manoel, Rua Cardoso Moreira e retornar para a Avenida 28 de Março.

Para quem sai do Centro sentido Penha, é possível seguir pela Avenida 28 de Março, acessar a Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão) e continuar pela Avenida Arthur Bernardes, ou seguir pela Avenida Tenente Coronel Cardoso (Formosa).

Vittorio Ferla