Avenida alaga de novo, e moradores do Parque das Gaivotas ficam isolados em Ribeirão Preto, SP

Chuva na terça-feira (21) dificultou ainda mais a situação na zona Leste da cidade. Prefeitura diz que elabora projeto para obras na região. Moradores voltam a ficar isolados no Parque das Gaivotas após temporal

Moradores do Parque das Gaivotas, na zona Leste de Ribeirão Preto (SP), voltaram a enfrentar problemas na terça-feira (21) para acessar o bairro por causa do alagamento na Avenida Alfredo Ravanelli, única passagem na região. A situação se agravou após a forte chuva que atingiu a cidade.

Imagens feitas por moradores mostram que o motorista de uma caminhonete tentou passar pelo trecho tomado pela água, mas acabou ficando no meio do caminho.

Como rota alternativa, motoristas têm seguido por uma estrada de terra dentro de uma propriedade particular, mas o solo encharcado dificulta a passagem de veículos, que podem ficar atolados.

Avenida Alfredo Ravanelli, no Parque das Gaivotas, volta a ficar bloqueada pela água em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

O trajeto que dura, em média, dois minutos chega a ser feito em 25 minutos por alguns motoristas.

Segundo moradores, o alagamento na Avenida Alfredo Ravanelli, antiga Estrada do Piripau, já dura dez dias e a situação piora a cada chuva.

Carro fica preso na Avenida Alfredo Ravanelli, no Parque das Gaivotas, bloqueada pela água em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Desde o início de fevereiro, o g1 tem mostrado as reclamações de moradores do bairro Parque das Gaivotas, vizinho ao Parque Flamboyans e ao Jardim Itanhangá, impedidos de chegar em suas casas por causa da via bloqueada pela água.

Eles alegam que além das galerias pluviais não conseguirem absorver o volume do bairro, a água que desce dos pastos e plantações nas imediações cai toda na avenida.

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) informou que fez um desvio emergencial para a passagem dos carros. A administração pública disse que a Secretaria Municipal de Infraestrutura finaliza um projeto para aumentar a capacidade da lagoa de contenção, ao lado do ponto interditado. nenhum prazo foi dado para o início da obra.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla