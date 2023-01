Avenida Costábile Romano tem interdições após carro atingir poste em Ribeirão Preto, SP

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (28) na zona Leste da cidade. Motorista não ficou ferido. Carro bate em poste na Avenida Costábile Romano em Ribeirão Preto, SP

A Avenida Costábile Romano, na zona Leste de Ribeirão Preto (SP), tem ao menos três trechos interditados na tarde deste sábado (28) por causa de um carro que atingiu um poste de energia.

O equipamento ficou tombado em frente ao Parque Luiz Roberto Jábali, o Curupira, após o acidente nessa manhã.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos, apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo. Os bloqueios são acompanhados por agentes da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp).

Veja trechos interditados:

Acesso da Avenida Nove de Julho pelo viaduto à Costábile Romano

Acesso da Avenida Antônio Diedrichsen pelo viaduto à Costábile Romano

Acesso da Avenida Maurílio Biagi à Costábile Romano

Por meio de nota, a Transerp disse que não há previsão para a liberação da via. Já a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informou que não houve interrupção de energia na região. A troca do poste acontecerá nos próximos dias, segundo a CPFL.

Poste tombou após ser atingido por carro em Ribeirão Preto, SP

