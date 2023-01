Avenida da Saudade tem interdição para recapeamento e trânsito sofre alteração, em Presidente Prudente

Trecho em obras é do cruzamento com a Rua José Bongiovani até o Parque do Povo. Interdição na Avenida da Saudade, em Presidente Prudente (SP)

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) interditou, na manhã desta sexta-feira (27), um trecho da Avenida da Saudade para passar por obras de recapeamento. A previsão é de que o trabalho termine neste domingo (29).

Conforme o engenheiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob), Ádriner Sanfelici, informou à TV Fronteira, o trânsito segue bloqueado nesta sexta-feira no sentido Bairro-Centro e no fim de semana a interdição será nos dois sentidos.

“A dica para o motorista é, primeiramente, ter atenção no trânsito. Está bem sinalizado o trecho de obras, então quem vai fazer um desvio, precisar acessar o Centro, ele pode ir pela Rua Cristo Redentor ou pela Avenida Comendador Hiroshi Yoshio”, reforçou Sanfelici.

Além disso, o engenheiro também ressaltou que após o fim da movimentação do maquinário de obras, por volta das 18h, o fluxo de veículos será liberado.

